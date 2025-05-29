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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром купить с доставкой в Москве
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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром

24 Отзывы
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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 1
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 2
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 3
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 4
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 5
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 6
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 7
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 5
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 6
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 7
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
4 590 руб.  5 040 руб. 
Начислим 276 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624081
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром
4 590 руб. -9%
5 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Форма аксессуаров Func повторяет линии других продуктов коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям хромированным покрытием. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит стильно, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый держатель для бумаги, ничего лишнего)
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Тоненький солидно не смотрится
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все замечательно.Функции заявленные выполняет.Ничего лишнего,строгий дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Тимофей П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень порадовало исполнение и дизайн! Теперь ужя вся фурнитура на ванную/туалет от этого производителя. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все целое, красивое. что еще нужно?
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, смотрится в ванной комнате хорошо. создаёт атмосферу уюта и комфорта.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Салим И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень стильный,небольшой,держатель,метал надежный,приехал хорошо запакован,со скидками(баллами) продавца очень выгодно брать.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не установлен, тк идет ремонт в ванной. Тактильно приятный, элегантный, аккуратный держатель. Пришел целым, в коробке и внутри в пупырчатом пакете. Есть инструкция и крепежи в комплекте. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
товар очень понравился стильно и качественно. то что я хотела
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Василий П

Достоинства:


Комментарий:
Отличный стильный держатель, в интерьер вписался замечательно!)
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Wednesday

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный. Пришел, правда, что удивило, просто в воздушно-пузырьковой плёнке, не в коробке… Но все нормально, комплект полный. Не первая наша покупка товаров от am.pm., и все они, чаще всего, посредственного качества. Единственное, порадовала хорошая цена с учётом бонусов (оставались от предыдущих заказов). В итоге, достался за ~ 1300₽. А дороже эта железка и не стоит. Благодарю маркетплейс за возможность сэкономить!
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный держатель, не массивный, тонкий и аккуратный. Но цена однозначно завышена. Ну не стоит эта штучка таких денег. Платим за четыре буквы бренда.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит стильно. Есть мелкие царапки если присматриваться, но не критично. Умывальник, кран, страиваемый душ, зеркало так же покупал данного производителя. Товаром доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует заявленному продавцом описанию на сайте. В комплекте идут два самореза и шестигранник, скрытый монтаж. Изделие выполнено качественно, соответствует размерам, глянцевое покрытие, не легкий, металл в составе ощущается. Спасибо продавцу за быструю доставку и приятную цену.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель, беру уже второй.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
классный, стильный, ничего лишнего, для ванны берём все именно этого брэнда!
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Гузалия А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось. Красиво смотрится.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар как в описании. Пришло за два дня, упаковано в картонную коробку и в пупырчатую пленку. Качество очень хорошее, хром как зеркало, крепления в комплекте, выглядит огонь. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит не плохо, но как то грубо сделан, острые и шершавые углы
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в коробке, нареканий нет, оч красивый
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Положительные впечатления, просто супер.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Мария Ш

Достоинства:


Комментарий:
Согласно описания, телефон заряжать Не будет.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Гульнара М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные держатели. Взяла два: для туалетной бумаги и полотенца. Смотрится - огонь. Спасибо. Рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Форма аксессуаров Func повторяет линии других продуктов коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Продукт выполнен из сплава металлов с устойчивым к повреждениям хромированным покрытием. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте вы найдете все необходимые для установки крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит стильно, качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый держатель для бумаги, ничего лишнего)
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Тоненький солидно не смотрится
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все замечательно.Функции заявленные выполняет.Ничего лишнего,строгий дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Тимофей П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень порадовало исполнение и дизайн! Теперь ужя вся фурнитура на ванную/туалет от этого производителя. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все целое, красивое. что еще нужно?
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, смотрится в ванной комнате хорошо. создаёт атмосферу уюта и комфорта.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Салим И.

Достоинства:


Комментарий:
Очень стильный,небольшой,держатель,метал надежный,приехал хорошо запакован,со скидками(баллами) продавца очень выгодно брать.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не установлен, тк идет ремонт в ванной. Тактильно приятный, элегантный, аккуратный держатель. Пришел целым, в коробке и внутри в пупырчатом пакете. Есть инструкция и крепежи в комплекте. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
товар очень понравился стильно и качественно. то что я хотела
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Василий П

Достоинства:


Комментарий:
Отличный стильный держатель, в интерьер вписался замечательно!)
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Wednesday

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный. Пришел, правда, что удивило, просто в воздушно-пузырьковой плёнке, не в коробке… Но все нормально, комплект полный. Не первая наша покупка товаров от am.pm., и все они, чаще всего, посредственного качества. Единственное, порадовала хорошая цена с учётом бонусов (оставались от предыдущих заказов). В итоге, достался за ~ 1300₽. А дороже эта железка и не стоит. Благодарю маркетплейс за возможность сэкономить!
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный держатель, не массивный, тонкий и аккуратный. Но цена однозначно завышена. Ну не стоит эта штучка таких денег. Платим за четыре буквы бренда.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит стильно. Есть мелкие царапки если присматриваться, но не критично. Умывальник, кран, страиваемый душ, зеркало так же покупал данного производителя. Товаром доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует заявленному продавцом описанию на сайте. В комплекте идут два самореза и шестигранник, скрытый монтаж. Изделие выполнено качественно, соответствует размерам, глянцевое покрытие, не легкий, металл в составе ощущается. Спасибо продавцу за быструю доставку и приятную цену.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель, беру уже второй.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
классный, стильный, ничего лишнего, для ванны берём все именно этого брэнда!
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Гузалия А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось. Красиво смотрится.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар как в описании. Пришло за два дня, упаковано в картонную коробку и в пупырчатую пленку. Качество очень хорошее, хром как зеркало, крепления в комплекте, выглядит огонь. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит не плохо, но как то грубо сделан, острые и шершавые углы
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в коробке, нареканий нет, оч красивый
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Положительные впечатления, просто супер.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Мария Ш

Достоинства:


Комментарий:
Согласно описания, телефон заряжать Не будет.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Гульнара М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные держатели. Взяла два: для туалетной бумаги и полотенца. Смотрится - огонь. Спасибо. Рекомендую!


Держатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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