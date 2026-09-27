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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево купить с доставкой в Москве
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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево

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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 1
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 2
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 3
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 4
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 5
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 6
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 7
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 8
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 9
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 10
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 11
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
темное дерево
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 1
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 2
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 3
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 4
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 5
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 6
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 7
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 8
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 9
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 10
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 11
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
21 690 руб.  23 400 руб. 
Начислим 1302 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево
21 690 руб. -7%
23 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
темное дерево
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
Количество ящиков
1
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полка, ящик
Открытые полки
Да
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х75х54
Вес, кг.
15

Описание товара Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево

Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Вся мебель из коллекции подчинена единой визуальной концепции что позволяет легко комбинировать между собой шкафчики и ниши разных размеров. Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место где найдется место для каждой вещи. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Универсальный монтаж подвесной и напольный (комплект ножек приобретается отдельно). Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
темное дерево
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
Количество ящиков
1
Развернуть
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полка, ящик
Открытые полки
Да
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Вся мебель из коллекции подчинена единой визуальной концепции что позволяет легко комбинировать между собой шкафчики и ниши разных размеров. Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место где найдется место для каждой вещи. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Универсальный монтаж подвесной и напольный (комплект ножек приобретается отдельно). Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 80см AM.PM Func M8FFUX0801OF дерево - стоимость товара 21690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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