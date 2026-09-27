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Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный купить с доставкой в Москве
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Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный

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Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный - фото 1
Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный - фото 2
Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный - фото 3
Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный - фото 4
Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический набор
Цвет
черный
Материал
Латунь
Наличие шланга
да
Длина душевого шланга, см
120
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный - фото 1
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный - фото 2
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный - фото 3
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный - фото 4
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 790 руб. 
Начислим 1248 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624076
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный
20 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиенический набор
Цвет
черный
Комплектация
cмеситель, гигиенический душ, шланг, держатель гигиенического душа, инструкция, упаковка
Материал
Латунь
Поверхность
матовая
Наличие шланга
да
Длина душевого шланга, см
120
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
25
Высота, см
8.5
Длина, см
24.5
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х25х9
Вес, кг.
3.5

Описание товара Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный

Инновационное пополнение коллекции Func – самой функциональной коллекции в линейке AM.PM. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Единственное на рынке гигиеническое решение с технологией Smart Lock: благодаря инновационному устройству держателя вы больше не забудете выключить смеситель. Просто поставьте лейку в холдер и вода автоматически выключится. Это удобно и позволяет экономить воду, что делает эту технологию еще более привлекательной для использования в ванной комнате. Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой. На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке - полотенце.

Отзывы о товаре Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиенический набор
Цвет
черный
Комплектация
cмеситель, гигиенический душ, шланг, держатель гигиенического душа, инструкция, упаковка
Материал
Латунь
Поверхность
матовая
Наличие шланга
да
Длина душевого шланга, см
120
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
25
Высота, см
8.5
Развернуть
Длина, см
24.5
Страна производитель
Германия
Описание
Инновационное пополнение коллекции Func – самой функциональной коллекции в линейке AM.PM. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Единственное на рынке гигиеническое решение с технологией Smart Lock: благодаря инновационному устройству держателя вы больше не забудете выключить смеситель. Просто поставьте лейку в холдер и вода автоматически выключится. Это удобно и позволяет экономить воду, что делает эту технологию еще более привлекательной для использования в ванной комнате. Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой. На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке - полотенце.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F922 черный - стоимость товара 20790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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