Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC
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Характеристики
Тип товара
Унитаз подвесной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%19 690 руб. 21 240 руб.
В наличии
Код товара: 541734
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Загружаем...
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Загружаем...
19 690 руб. -7%
21 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
34
Двойная раковина
нет
Детский унитаз
нет
Зеркало в комплекте
нет
Кол-во режимов смыва
определяется системой инсталляции
Конструкция
подвесной
Особенности
антигрязевое покрытие
Подводка воды
определяется системой инсталляции
Полочка в комплекте
нет
Сиденье в комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Установка раковины
подвесная
Форма раковины
овальная
Функция «Микролифт»
да
Цвет
белый
Ширина, см
34.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х35х34
Вес, кг.
20.5
Описание товара Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC
Унитаз изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала. Материал сиденья дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Эффективный вихревой смыв гарантирует 100% омывание чаши. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Сиденье можно снять нажатием одной кнопки, что очень удобно при уборки санузла. Сравнительно небольшой размер унитаза позволяет установить его небольших помещениях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
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Бренд
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
34
Двойная раковина
нет
Детский унитаз
нет
Зеркало в комплекте
нет
Кол-во режимов смыва
определяется системой инсталляции
Конструкция
подвесной
Особенности
антигрязевое покрытие
Подводка воды
определяется системой инсталляции
Полочка в комплекте
нет
Развернуть
Сиденье в комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Установка раковины
подвесная
Форма раковины
овальная
Функция «Микролифт»
да
Цвет
белый
Ширина, см
34.5
Страна производитель
Китай
Унитаз изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала. Материал сиденья дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Эффективный вихревой смыв гарантирует 100% омывание чаши. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Сиденье можно снять нажатием одной кнопки, что очень удобно при уборки санузла. Сравнительно небольшой размер унитаза позволяет установить его небольших помещениях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 19690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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