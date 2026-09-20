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Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC купить с доставкой в Москве
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Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC

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Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC - фото 1
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC - фото 2
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз подвесной
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC - фото 1
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC - фото 2
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
19 690 руб.  21 240 руб. 
Начислим 1182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541734
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC
19 690 руб. -7%
21 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
34
Двойная раковина
нет
Детский унитаз
нет
Зеркало в комплекте
нет
Кол-во режимов смыва
определяется системой инсталляции
Конструкция
подвесной
Особенности
антигрязевое покрытие
Подводка воды
определяется системой инсталляции
Полочка в комплекте
нет
Сиденье в комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Установка раковины
подвесная
Форма раковины
овальная
Функция «Микролифт»
да
Цвет
белый
Ширина, см
34.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х35х34
Вес, кг.
20.5

Описание товара Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC

Унитаз изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала. Материал сиденья дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Эффективный вихревой смыв гарантирует 100% омывание чаши. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Сиденье можно снять нажатием одной кнопки, что очень удобно при уборки санузла. Сравнительно небольшой размер унитаза позволяет установить его небольших помещениях.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Унитаз подвесной
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
34
Двойная раковина
нет
Детский унитаз
нет
Зеркало в комплекте
нет
Кол-во режимов смыва
определяется системой инсталляции
Конструкция
подвесной
Особенности
антигрязевое покрытие
Подводка воды
определяется системой инсталляции
Полочка в комплекте
нет
Развернуть
Сиденье в комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Установка раковины
подвесная
Форма раковины
овальная
Функция «Микролифт»
да
Цвет
белый
Ширина, см
34.5
Страна производитель
Китай
Описание
Унитаз изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала. Материал сиденья дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Эффективный вихревой смыв гарантирует 100% омывание чаши. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Сиденье можно снять нажатием одной кнопки, что очень удобно при уборки санузла. Сравнительно небольшой размер унитаза позволяет установить его небольших помещениях.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подвесной унитаз с сиденьем микролифт Damixa Jupiter DX77C1738SC - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 19690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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