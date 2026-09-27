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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый купить с доставкой в Москве
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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый

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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 1
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 2
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 3
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 4
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 5
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 6
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 7
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 8
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 9
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 10
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 11
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 1
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 2
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 3
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 4
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 5
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 6
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 7
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 8
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 9
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 10
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 11
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 090 руб. 
Начислим 2106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624066
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый
35 090 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.75х0.54
Вес, кг.
22

Описание товара Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый

Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Вся мебель из коллекции подчинена единой визуальной концепции что позволяет легко комбинировать между собой шкафчики и ниши разных размеров. Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место где найдется место для каждой вещи. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Универсальный монтаж подвесной и напольный (комплект ножек приобретается отдельно). Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Вся мебель из коллекции подчинена единой визуальной концепции что позволяет легко комбинировать между собой шкафчики и ниши разных размеров. Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место где найдется место для каждой вещи. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Универсальный монтаж подвесной и напольный (комплект ножек приобретается отдельно). Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201WG белый - этот товар вы можете купить по цене 35090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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