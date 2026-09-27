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Ножки для шкафа 48см AM.PM Func M8FLEGS-C015GM графит купить с доставкой в Москве
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Ножки для шкафа 48см AM.PM Func M8FLEGS-C015GM графит

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Ножки для шкафа 48см AM.PM Func M8FLEGS-C015GM графит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножки для шкафа 48см AM.PM Func M8FLEGS-C015GM графит
3 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
ножки - 2 шт.
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серый
Комплект ножек
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х8
Вес, кг.
4

Описание товара Ножки для шкафа 48см AM.PM Func M8FLEGS-C015GM графит

Комплект матовых мебельных ножек Func придадут легкость интерьеру вашей ванной комнаты и облегчат уборку в труднодоступных местах. Формы ножек идеально сочетаются с геометрией самой мебели и других товаров из коллекции Func подчеркивая единство дизайна

Отзывы о товаре Ножки для шкафа 48см AM.PM Func M8FLEGS-C015GM графит




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
ножки - 2 шт.
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серый
Комплект ножек
да
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект матовых мебельных ножек Func придадут легкость интерьеру вашей ванной комнаты и облегчат уборку в труднодоступных местах. Формы ножек идеально сочетаются с геометрией самой мебели и других товаров из коллекции Func подчеркивая единство дизайна
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножки для шкафа 48см AM.PM Func M8FLEGS-C015GM графит - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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