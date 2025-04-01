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Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром купить с доставкой в Москве
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Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром

11 Отзывы
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Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - фото 1
Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - фото 2
Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - фото 3
Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - фото 4
Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - фото 5
Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический набор
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Управление
однорычажный
Наличие шланга
да
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - фото 1
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - фото 2
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - фото 3
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - фото 4
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - фото 5
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 090 руб. 
Начислим 1086 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624075
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром
18 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
120
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
cмеситель, гигиенический душ, шланг, держатель гигиенического душа, инструкция, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
однорычажный
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
25
Высота, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х9
Вес, кг.
3.5

Описание товара Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром

Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Единственное на рынке гигиеническое решение с технологией Smart Lock: благодаря инновационному устройству держателя вы больше не забудете выключить смеситель. Просто поставьте лейку в холдер и вода автоматически выключится. Это удобно и позволяет экономить воду, что делает эту технологию еще более привлекательной для использования в ванной комнате. Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой. На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке полотенце.

Отзывы о товаре Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром

Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Мария Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Сделала ремонт, установила душ и новые счетчики воды. Оказалось, что если душ оставить в неправильном положении, то вода не течет, а счетчики работают. Холодный крутится вперед, а горячий назад. Скрутились до девяток. Нужно быть с ним внимательным. В целом душ нормальный. Стильный. Функцию свою выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Комплект хороший, все на месте, доставка быстрая, уже начали установку, проблем не возникло!
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
красивый, но упаковки нет совсем (заводская была открыта)
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар как в описание я сам сантехник ставил уже не раз такой , заказал и себе прищел быстро , рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит хорошо. На деле пока не пробывали. Механизм управления удобный.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал его по отзывам ,хочется иметь надежные устройства в квартире,так как это немецкая фирма уже вызывает доверие ,но и отзывы просмотрены ,латунные соединения это очень хорошо,да и сам смеситель сделан из металла тяжелого,в дальнейшем планируем и дельше покупать оборудование этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2023
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Еще не установлен, потому нельзя оценить, каков он в эксплуатации. Но сама по себе конструкция удачная, - ручка душа служит ручкой смесителя. Исключается операция вклбчения/выключения при каждом использовании.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2023
Наталья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, с виду полный комплект. поставим оценим
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2023
Lazy

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся душем этой фирмы, несмотря на то, что на нержавеющая сталь, качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2023
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товарищи продавцы, упаковывайте пожалуйста свой товар лучше!
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2023
Zazabika A.

Достоинства:


Комментарий:
Использовать правда не получилось, не подошел нам. Пока он шел мы установили кафель в ванной, а его нужно монтировать под кафель. Очень жаль. Или продадим или подарим



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
120
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
cмеситель, гигиенический душ, шланг, держатель гигиенического душа, инструкция, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
однорычажный
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Развернуть
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
25
Высота, см
8.5
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте коллекцию Func – самую функциональную коллекцию в линейке AM PM Наши инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать процесс использования продуктов максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Единственное на рынке гигиеническое решение с технологией Smart Lock: благодаря инновационному устройству держателя вы больше не забудете выключить смеситель. Просто поставьте лейку в холдер и вода автоматически выключится. Это удобно и позволяет экономить воду, что делает эту технологию еще более привлекательной для использования в ванной комнате. Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой. На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке полотенце.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Мария Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Сделала ремонт, установила душ и новые счетчики воды. Оказалось, что если душ оставить в неправильном положении, то вода не течет, а счетчики работают. Холодный крутится вперед, а горячий назад. Скрутились до девяток. Нужно быть с ним внимательным. В целом душ нормальный. Стильный. Функцию свою выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Комплект хороший, все на месте, доставка быстрая, уже начали установку, проблем не возникло!
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
красивый, но упаковки нет совсем (заводская была открыта)
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар как в описание я сам сантехник ставил уже не раз такой , заказал и себе прищел быстро , рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит хорошо. На деле пока не пробывали. Механизм управления удобный.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал его по отзывам ,хочется иметь надежные устройства в квартире,так как это немецкая фирма уже вызывает доверие ,но и отзывы просмотрены ,латунные соединения это очень хорошо,да и сам смеситель сделан из металла тяжелого,в дальнейшем планируем и дельше покупать оборудование этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2023
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Еще не установлен, потому нельзя оценить, каков он в эксплуатации. Но сама по себе конструкция удачная, - ручка душа служит ручкой смесителя. Исключается операция вклбчения/выключения при каждом использовании.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2023
Наталья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, с виду полный комплект. поставим оценим
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2023
Lazy

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся душем этой фирмы, несмотря на то, что на нержавеющая сталь, качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2023
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товарищи продавцы, упаковывайте пожалуйста свой товар лучше!
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2023
Zazabika A.

Достоинства:


Комментарий:
Использовать правда не получилось, не подошел нам. Пока он шел мы установили кафель в ванной, а его нужно монтировать под кафель. Очень жаль. Или продадим или подарим


Гигиенический набор для душа AM.PM Func F0H8F900 хром - купить по цене 18090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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