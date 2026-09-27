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Раковина накладная 43см AM.PM Func M8FWCC30430WG белая купить с доставкой в Москве
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Раковина накладная 43см AM.PM Func M8FWCC30430WG белая

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Раковина накладная Am.Pm Func 43 см M8FWCC30430WG белая глянцевая - фото 1
Раковина накладная Am.Pm Func 43 см M8FWCC30430WG белая глянцевая - фото 2
Раковина накладная Am.Pm Func 43 см M8FWCC30430WG белая глянцевая - фото 3
Раковина накладная Am.Pm Func 43 см M8FWCC30430WG белая глянцевая - фото 4
Раковина накладная Am.Pm Func 43 см M8FWCC30430WG белая глянцевая - фото 5
Раковина накладная Am.Pm Func 43 см M8FWCC30430WG белая глянцевая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина накладная Am.Pm Func 43 см M8FWCC30430WG белая глянцевая - фото 1
  • Раковина накладная Am.Pm Func 43 см M8FWCC30430WG белая глянцевая - фото 2
  • Раковина накладная Am.Pm Func 43 см M8FWCC30430WG белая глянцевая - фото 3
  • Раковина накладная Am.Pm Func 43 см M8FWCC30430WG белая глянцевая - фото 4
  • Раковина накладная Am.Pm Func 43 см M8FWCC30430WG белая глянцевая - фото 5
  • Раковина накладная Am.Pm Func 43 см M8FWCC30430WG белая глянцевая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 790 руб. 
Начислим 1128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624156
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Раковина накладная 43см AM.PM Func M8FWCC30430WG белая
18 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х47х18
Вес, кг.
12

Описание товара Раковина накладная 43см AM.PM Func M8FWCC30430WG белая

Трендовый дизайн раковины с ее идеально ровными поверхностями в сочетании с плавными линиями принадлежит авторству собственной дизайн-студии AM PM в Германии. Квадратная форма с закругленными краями придаст вашей ванной комнате лаконичный и вместе с тем роскошный вид. Размер раковины составляет всего 43 см благодаря чему она может органично вписаться даже в ванную комнату с ограниченной площадью. Тщательно продуманная форма раковины исключает пролив воды за край сохраняя чистоту столешницы и сокращая время на уборку. Раковина изготовлена из стекловидного фарфора самого гигиеничного и влагостойкого материала. Донный клапан приобретается отдельно

Отзывы о товаре Раковина накладная 43см AM.PM Func M8FWCC30430WG белая




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Страна производитель
Китай
Описание
Трендовый дизайн раковины с ее идеально ровными поверхностями в сочетании с плавными линиями принадлежит авторству собственной дизайн-студии AM PM в Германии. Квадратная форма с закругленными краями придаст вашей ванной комнате лаконичный и вместе с тем роскошный вид. Размер раковины составляет всего 43 см благодаря чему она может органично вписаться даже в ванную комнату с ограниченной площадью. Тщательно продуманная форма раковины исключает пролив воды за край сохраняя чистоту столешницы и сокращая время на уборку. Раковина изготовлена из стекловидного фарфора самого гигиеничного и влагостойкого материала. Донный клапан приобретается отдельно
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина накладная 43см AM.PM Func M8FWCC30430WG белая - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 18790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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