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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый купить с доставкой в Москве
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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый

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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 1
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 2
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 3
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 4
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 5
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 6
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 7
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 8
Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 1
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 2
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 3
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 4
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 5
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 6
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 7
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 8
  • Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 690 руб. 
Начислим 1902 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624064
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый
31 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
49
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба, крепежи (к стене), инструкция, упаковка
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольная
Количество ящиков
1
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полка, ящик
Открытые полки
Да
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
70
Длина, см
49
Габариты (ВxГxШ), мм
700x490x1000
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.06х0.75х0.54
Вес, кг.
18

Описание товара Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый

Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Вся мебель из коллекции подчинена единой визуальной концепции что позволяет легко комбинировать между собой шкафчики и ниши разных размеров. Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место где найдется место для каждой вещи. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Универсальный монтаж подвесной и напольный (комплект ножек приобретается отдельно). Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
49
Комплект
тумба, упаковка
Ориентация
универсальный
Покрытие боковин
эмаль
Покрытие фасада
эмаль
Система хранения
ящики
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба, крепежи (к стене), инструкция, упаковка
Развернуть
Основной материал
МДФ
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольная
Количество ящиков
1
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полка, ящик
Открытые полки
Да
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
70
Длина, см
49
Габариты (ВxГxШ), мм
700x490x1000
Страна производитель
Германия
Описание
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью вариативностью и мобильностью. Наши инженеры продумали и учли каждую деталь чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Вся мебель из коллекции подчинена единой визуальной концепции что позволяет легко комбинировать между собой шкафчики и ниши разных размеров. Теперь вы точно сможете создать в своей ванной идеальное место где найдется место для каждой вещи. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Универсальный монтаж подвесной и напольный (комплект ножек приобретается отдельно). Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба с нишей 1 ящик (pull-out) 100см AM.PM Func M8FFUX1001WG белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 31690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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