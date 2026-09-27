Унитаз-компакт Vitra Zentrum 9012B003-7204
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз-компакт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 138725
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х53х48
Вес, кг.
51
Описание товара Унитаз-компакт Vitra Zentrum 9012B003-7204
Унитаз выполнен из прочных высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность использования. Вся керамическая продукция данного производителя тщательно шлифуется, глазуруется и проходит контроль гладкости.
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Унитаз выполнен из прочных высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность использования. Вся керамическая продукция данного производителя тщательно шлифуется, глазуруется и проходит контроль гладкости.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Белый, Раковины, Биде, Цвет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Белый, Раковины, Биде, Цвет
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