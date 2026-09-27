Top.Mail.Ru
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево - фото 1
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево - фото 2
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево - фото 3
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево - фото 4
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
темное дерево
Основной материал
ЛДСП
Позиционирование дверей
универсальная
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево - фото 1
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево - фото 2
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево - фото 3
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево - фото 4
  • Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 336 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624138
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
темное дерево
Комплектация
ниша, крепеж, документация, упаковка
Основной материал
ЛДСП
Позиционирование дверей
универсальная
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полка
Открытые полки
Да
Подсветка
нет
Высота, см
25
Длина, см
40
Габариты (ВxГxШ), мм
250x350x400
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
45х45х30
Вес, кг.
6

Описание товара Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево

Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью, вариативностью и мобильностью. Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Открытая ниша – прекрасное решение для небольшого помещения. Она не занимает много места, не утяжеляет интерьер и позволяет хранить все необходимые предметы в быстром доступе. Ниша может быть использована как самостоятельный продукт, так и в комбинации со шкафами 70 и 90 см. (крепеж для фиксации - в комплекте). Теперь можно создать в своей ванной идеальное место для хранения, где найдется место для каждой вещи.

Отзывы о товаре Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
темное дерево
Комплектация
ниша, крепеж, документация, упаковка
Основной материал
ЛДСП
Позиционирование дверей
универсальная
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полка
Открытые полки
Да
Подсветка
нет
Высота, см
25
Длина, см
40
Развернуть
Габариты (ВxГxШ), мм
250x350x400
Страна производитель
Германия
Описание
Коллекция модульной мебели Func отличается своей функциональностью, вариативностью и мобильностью. Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать взаимодействие с продуктами максимально простым и комфортным для всех членов семьи. Открытая ниша – прекрасное решение для небольшого помещения. Она не занимает много места, не утяжеляет интерьер и позволяет хранить все необходимые предметы в быстром доступе. Ниша может быть использована как самостоятельный продукт, так и в комбинации со шкафами 70 и 90 см. (крепеж для фиксации - в комплекте). Теперь можно создать в своей ванной идеальное место для хранения, где найдется место для каждой вещи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ниша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0401OF дерево - по цене 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...