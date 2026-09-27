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Раковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая купить с доставкой в Москве
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Раковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая

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Раковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая - фото 1
Раковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая - фото 2
Раковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая - фото 1
  • Раковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая - фото 2
  • Раковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 090 руб. 
Начислим 966 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624153
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Раковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая
16 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
17
Кол-во отверский для смесителя
1
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - фарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
накладная
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
54
Длина, см
45
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
59х49х22
Вес, кг.
11.85

Описание товара Раковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая

Обновление коллекции X-Joy. Раковина-бестселлер в обновленном исполнении. Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать популярный продукт еще лучше. Дизайнерская раковина от европейского бюро Danelon Meroni (Великобритания/Италия) идеально комбинируется с мебелью X-Joy. Чаша раковины увеличенного объема и элегантный бортик по контуру гарантирует комфорт и удобство при использовании. Раковина выполнена из белоснежного сантехнического фарфора - долговечного, прочного материала, обладающего высокой гигиеничностью.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
17
Кол-во отверский для смесителя
1
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
материал - фарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
накладная
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
54
Развернуть
Длина, см
45
Страна производитель
Германия
Описание
Обновление коллекции X-Joy. Раковина-бестселлер в обновленном исполнении. Инженеры продумали и учли каждую деталь, чтобы сделать популярный продукт еще лучше. Дизайнерская раковина от европейского бюро Danelon Meroni (Великобритания/Италия) идеально комбинируется с мебелью X-Joy. Чаша раковины увеличенного объема и элегантный бортик по контуру гарантирует комфорт и удобство при использовании. Раковина выполнена из белоснежного сантехнического фарфора - долговечного, прочного материала, обладающего высокой гигиеничностью.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая - этот товар вы можете купить по цене 16090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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