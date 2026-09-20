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Держатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный купить с доставкой в Москве
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Держатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный

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Держатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный - фото 1
Держатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный - фото 2
Держатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для душа
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный - фото 1
  • Держатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный - фото 2
  • Держатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681007
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Держатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель для душа
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
12х7х6
Вес, г.
105

Описание товара Держатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный

Держатель для ручного душа является неотъемлимой частью душевого набора, обеспечивающей надежное крепление конструкции в необходимом положении. Прочное лаконичное изделие, легко вписывающееся в дизайн любой ванной комнаты. Сделано из экологичной латуни с пониженным содержанием свинца. Матовый черный цвет станет стильным акцентом в интерьере. Изделие сочетается со всеми продуктами бренда.

Отзывы о товаре Держатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель для душа
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для ручного душа является неотъемлимой частью душевого набора, обеспечивающей надежное крепление конструкции в необходимом положении. Прочное лаконичное изделие, легко вписывающееся в дизайн любой ванной комнаты. Сделано из экологичной латуни с пониженным содержанием свинца. Матовый черный цвет станет стильным акцентом в интерьере. Изделие сочетается со всеми продуктами бренда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный - данный товар вы можете купить по цене 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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