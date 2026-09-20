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Раковина 55см AM.PM Like C804221WH белый купить с доставкой в Москве
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Раковина 55см AM.PM Like C804221WH белый

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Раковина 55см AM.PM Like C804221WH белый - фото 1
Раковина 55см AM.PM Like C804221WH белый - фото 2
Раковина 55см AM.PM Like C804221WH белый - фото 3
Раковина 55см AM.PM Like C804221WH белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина 55см AM.PM Like C804221WH белый - фото 1
  • Раковина 55см AM.PM Like C804221WH белый - фото 2
  • Раковина 55см AM.PM Like C804221WH белый - фото 3
  • Раковина 55см AM.PM Like C804221WH белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541754
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х17
Вес, кг.
16

Описание товара Раковина 55см AM.PM Like C804221WH белый

Ультрамодный дизайн Dynamic Organic: с первого взгляда покоряет обтекаемыми природными формами и гармоничными пропорциями в сочетании с динамичностью линий. Удобство использования: прекрасная эргономичность, благодаря которой вода не разбрызгивается.Дополнительный бортик защищает место прилегания раковины к стене от скопления влаги и образования плесени. Безупречная поверхность: изготовлена из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала.

Отзывы о товаре Раковина 55см AM.PM Like C804221WH белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрамодный дизайн Dynamic Organic: с первого взгляда покоряет обтекаемыми природными формами и гармоничными пропорциями в сочетании с динамичностью линий. Удобство использования: прекрасная эргономичность, благодаря которой вода не разбрызгивается.Дополнительный бортик защищает место прилегания раковины к стене от скопления влаги и образования плесени. Безупречная поверхность: изготовлена из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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