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Ножки для тумбы 35см AM.PM Func M8FLEGS015GM графит купить с доставкой в Москве
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Ножки для тумбы 35см AM.PM Func M8FLEGS015GM графит

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Ножки для тумбы 35см AM.PM Func M8FLEGS015GM графит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 
Начислим 258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ножки для тумбы 35см AM.PM Func M8FLEGS015GM графит
4 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
ножки - 2 шт.
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серый
Комплект ножек
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х20х8
Вес, кг.
4

Описание товара Ножки для тумбы 35см AM.PM Func M8FLEGS015GM графит

Комплект матовых мебельных ножек Func придадут легкость интерьеру вашей ванной комнаты и облегчат уборку в труднодоступных местах. Формы ножек идеально сочетаются с геометрией самой мебели и других товаров из коллекции Func подчеркивая единство дизайна.

Отзывы о товаре Ножки для тумбы 35см AM.PM Func M8FLEGS015GM графит




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
ножки - 2 шт.
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серый
Комплект ножек
да
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект матовых мебельных ножек Func придадут легкость интерьеру вашей ванной комнаты и облегчат уборку в труднодоступных местах. Формы ножек идеально сочетаются с геометрией самой мебели и других товаров из коллекции Func подчеркивая единство дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножки для тумбы 35см AM.PM Func M8FLEGS015GM графит – стоимость товара 4290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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