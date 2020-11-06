Виниловая пластинка Telephone, 1Er Album (0825646085446)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646085446
|Исполнитель
|Telephone
|Альбом (сингл)
|1ER ALBUM
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|20.11.2015
|A1
|Anna
|3:15
|A2
|Sur La Route
|4:03
|A3
|Dans Ton Lit
|3:28
|A4
|Le Vaudou (Est Toujours Debout)
|2:09
|A5
|Telephomme
|4:37
|B1
|Hygiaphone
|2:52
|B2
|Metro (C'est Trop)
|4:21
|B3
|Prends Ce Que Tu Veux
|3:20
|B4
|Flipper
|6:03
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