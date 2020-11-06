Виниловая пластинка Sheeran, Ed, X (0825646285877)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646285877
|Исполнитель
|SHEERAN, ED
|Альбом (сингл)
|X
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|20.06.2014
|A1
|One
|A2
|I'm A Mess
|A3
|Sing
|B1
|Don't
|B2
|Nina
|B3
|Photograph
|C1
|Bloodstream
|C2
|Tenerife Sea
|C3
|Runaway
|D1
|The Man
|D2
|Thinking Out Loud
|D3
|Afire Love
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