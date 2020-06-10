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Виниловая пластинка Stone Roses, The, The Stone Roses (0888430419919)

(1)
Артикул: 99513
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Виниловая пластинка Stone Roses, The, The Stone Roses
1 880 руб. 
2 470 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 99513
В наличии
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Коллекция STONE ROSES, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию STONE ROSES, THE
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode888430419919
ИсполнительSTONE ROSES, THE
Альбом (сингл)THE STONE ROSES
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблSony Music
Дата релиза07.04.2014

Track List

A1I Wanna Be Adored 
A2She Bangs The Drums 
A3Waterfall 
A4Don't Stop 
A5Bye Bye Bad Man 
B1Elizabeth My Dear 
B2(Song For My) Sugar Spun Sister 
B3Made Of Stone 
B4Shoot You Down 
B5This Is The One 
B6I Am The Resurrection 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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10.06.2020
Достоинства:
Отличная пластинка отличной группы.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. По крайней мере, для Новосибирска именно так. Брал удалённо из другого города пластинку в подарок дочери на Новый год, забирала сама из магазина в качестве сюрприза, радости нет предела.

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Stone Roses, The, The Stone Roses (0888430419919) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1880 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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