Виниловая пластинка Stone Roses, The, The Stone Roses (0888430419919)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888430419919
|Исполнитель
|STONE ROSES, THE
|Альбом (сингл)
|THE STONE ROSES
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|07.04.2014
|A1
|I Wanna Be Adored
|A2
|She Bangs The Drums
|A3
|Waterfall
|A4
|Don't Stop
|A5
|Bye Bye Bad Man
|B1
|Elizabeth My Dear
|B2
|(Song For My) Sugar Spun Sister
|B3
|Made Of Stone
|B4
|Shoot You Down
|B5
|This Is The One
|B6
|I Am The Resurrection
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10.06.2020
Отличная пластинка отличной группы.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. По крайней мере, для Новосибирска именно так. Брал удалённо из другого города пластинку в подарок дочери на Новый год, забирала сама из магазина в качестве сюрприза, радости нет предела.