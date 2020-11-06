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Виниловая пластинка Stone Roses, The, The Very Best Of (0887254062219)

Артикул: 99514
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Виниловая Пластинка Stone Roses, The The Very Best Of
2 510 руб. 
3 300 руб. 
Купить
+ 68 КэтКоинов
Артикул: 99514
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция STONE ROSES, THE
filter_noneТовар входит в коллекцию STONE ROSES, THE
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode887254062219
ИсполнительSTONE ROSES, THE
Альбом (сингл)THE VERY BEST OF
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза10.06.2016

Track List

A1I Wanna Be Adored4:52
A2She Bangs The Drums3:42
A3Ten Storey Love Song4:29
A4Waterfall4:37
B1Made Of Stone4:10
B2Love Spreads5:46
B3What The World Is Waiting For3:55
B4Sally Cinnamon3:23
C1Fools Gold9:53
C2Begging You4:56
C3Elephant Stone4:48
D1Breaking Into Heaven6:59
D2One Love3:35
D3This Is The One4:58
D4I Am The Resurrection8:12


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Stone Roses, The, The Very Best Of (0887254062219) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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