Виниловая пластинка Stone Roses, The, The Very Best Of (0887254062219)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|887254062219
|Исполнитель
|STONE ROSES, THE
|Альбом (сингл)
|THE VERY BEST OF
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|10.06.2016
|A1
|I Wanna Be Adored
|4:52
|A2
|She Bangs The Drums
|3:42
|A3
|Ten Storey Love Song
|4:29
|A4
|Waterfall
|4:37
|B1
|Made Of Stone
|4:10
|B2
|Love Spreads
|5:46
|B3
|What The World Is Waiting For
|3:55
|B4
|Sally Cinnamon
|3:23
|C1
|Fools Gold
|9:53
|C2
|Begging You
|4:56
|C3
|Elephant Stone
|4:48
|D1
|Breaking Into Heaven
|6:59
|D2
|One Love
|3:35
|D3
|This Is The One
|4:58
|D4
|I Am The Resurrection
|8:12
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