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Patti Smith - Horses (0888751117310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Patti Smith - Horses (0888751117310) виниловая пластинка

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Patti Smith - Horses (0888751117310) виниловая пластинка - фото 2
Patti Smith - Horses (0888751117310) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.08.2015
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
HORSES
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patti Smith - Horses (0888751117310) виниловая пластинка - фото 1
  • Patti Smith - Horses (0888751117310) виниловая пластинка - фото 2
  • Patti Smith - Horses (0888751117310) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99465
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751117310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.08.2015
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
HORSES
Жанр
панк
Трек-лист
Gloria, In Excelsis Deo, Gloria (Version), Redondo Beach, Birdland, Free Money, Kimberly, Break It Up, Land, Horses,. Land, Of A Thousand Dances, La Mer(de), Elegie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patti Smith - Horses (0888751117310) виниловая пластинка

Track List

Gloria(5:54)
A1.1In Excelsis Deo
A1.2Gloria (Version)
A2Redondo Beach3:24
A3Birdland9:16
A4Free Money3:47
B1Kimberly4:26
B2Break It Up4:05
Land(9:36)
B3.1Horses
B3.2Land, Of A Thousand Dances
B3.3La Mer(de)
B4Elegie2:42

Отзывы о товаре Patti Smith - Horses (0888751117310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751117310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.08.2015
Исполнитель
Patti Smith
Альбом (сингл)
HORSES
Жанр
панк
Трек-лист
Gloria, In Excelsis Deo, Gloria (Version), Redondo Beach, Birdland, Free Money, Kimberly, Break It Up, Land, Horses,. Land, Of A Thousand Dances, La Mer(de), Elegie
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

Gloria(5:54)
A1.1In Excelsis Deo
A1.2Gloria (Version)
A2Redondo Beach3:24
A3Birdland9:16
A4Free Money3:47
B1Kimberly4:26
B2Break It Up4:05
Land(9:36)
B3.1Horses
B3.2Land, Of A Thousand Dances
B3.3La Mer(de)
B4Elegie2:42
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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