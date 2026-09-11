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OST, Footloose (0888751209916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST, Footloose (0888751209916) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Ost Footloose
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99271
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST, Footloose (0888751209916) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST, Footloose (0888751209916) виниловая пластинка

Track List

A1Kenny Loggins – Footloose3:48
A2Deniece Williams – Let's Hear It For The Boy4:22
A3Mike Reno, Ann Wilson – Almost Paradise...Love Theme From FOOTLOOSE3:48
A4Bonnie Tyler – Holding Out For A Hero5:51
B1Shalamar – Dancing In The Sheets4:05
B2Kenny Loggins – I'm Free (Heaven Helps The Man)3:47
B3Karla Bonoff – Somebody's Eyes3:28
B4Sammy Hagar – The Girl Gets Around3:23
B5Moving Pictures (2) – Never3:47

Отзывы о товаре OST, Footloose (0888751209916) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Kenny Loggins – Footloose3:48
A2Deniece Williams – Let's Hear It For The Boy4:22
A3Mike Reno, Ann Wilson – Almost Paradise...Love Theme From FOOTLOOSE3:48
A4Bonnie Tyler – Holding Out For A Hero5:51
B1Shalamar – Dancing In The Sheets4:05
B2Kenny Loggins – I'm Free (Heaven Helps The Man)3:47
B3Karla Bonoff – Somebody's Eyes3:28
B4Sammy Hagar – The Girl Gets Around3:23
B5Moving Pictures (2) – Never3:47
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST, Footloose (0888751209916) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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