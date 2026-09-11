OST, Footloose (0888751209916) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 99271
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 970 руб.
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Коллекция OST
Коллекция OST
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST, Footloose (0888751209916) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Kenny Loggins – Footloose
|3:48
|A2
|Deniece Williams – Let's Hear It For The Boy
|4:22
|A3
|Mike Reno, Ann Wilson – Almost Paradise...Love Theme From FOOTLOOSE
|3:48
|A4
|Bonnie Tyler – Holding Out For A Hero
|5:51
|B1
|Shalamar – Dancing In The Sheets
|4:05
|B2
|Kenny Loggins – I'm Free (Heaven Helps The Man)
|3:47
|B3
|Karla Bonoff – Somebody's Eyes
|3:28
|B4
|Sammy Hagar – The Girl Gets Around
|3:23
|B5
|Moving Pictures (2) – Never
|3:47
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Kenny Loggins – Footloose
|3:48
|A2
|Deniece Williams – Let's Hear It For The Boy
|4:22
|A3
|Mike Reno, Ann Wilson – Almost Paradise...Love Theme From FOOTLOOSE
|3:48
|A4
|Bonnie Tyler – Holding Out For A Hero
|5:51
|B1
|Shalamar – Dancing In The Sheets
|4:05
|B2
|Kenny Loggins – I'm Free (Heaven Helps The Man)
|3:47
|B3
|Karla Bonoff – Somebody's Eyes
|3:28
|B4
|Sammy Hagar – The Girl Gets Around
|3:23
|B5
|Moving Pictures (2) – Never
|3:47
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST, Footloose (0888751209916) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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