Виниловая пластинка Mrs. Greenbird, Mrs. Greenbird (0886919255515)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|886919255515
|Исполнитель
|Mrs. Greenbird
|Альбом (сингл)
|MRS. GREENBIRD
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Sony Music
|A1
|Come By
|3:06
|A2
|Blitzkrieg Bop
|2:07
|A3
|Shooting Stars & Fairy Tales
|3:35
|A4
|Box Of Colors
|4:12
|A5
|After All
|3:24
|A6
|Let Go
|2:53
|B1
|One Little Heart
|3:12
|B2
|It Will Never Rain Roses
|4:51
|B3
|Love Makes You Free
|2:50
|B4
|It's Always You
|4:48
|B5
|Creep
|4:49
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