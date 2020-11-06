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Виниловая пластинка Mrs. Greenbird, Mrs. Greenbird (0886919255515)

Артикул: 99213
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Виниловая Пластинка Mrs. Greenbird Mrs. Greenbird
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 99213
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode886919255515
ИсполнительMrs. Greenbird
Альбом (сингл)MRS. GREENBIRD
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблSony Music

Track List

A1Come By3:06
A2Blitzkrieg Bop2:07
A3Shooting Stars & Fairy Tales3:35
A4Box Of Colors4:12
A5After All3:24
A6Let Go2:53
B1One Little Heart3:12
B2It Will Never Rain Roses4:51
B3Love Makes You Free2:50
B4It's Always You4:48
B5Creep4:49


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Mrs. Greenbird, Mrs. Greenbird (0886919255515) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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