Виниловая пластинка Kmpfsprt, Intervention (LP, CD) (0889853047017)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889853047017
|Исполнитель
|Kmpfsprt
|Альбом (сингл)
|INTERVENTION
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Формат издания
|LP
|CD в комплекте
|CD
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|29.04.2016
|1
|Soundtrack Zum Aufprall
|02:57
|2
|Intervention
|02:32
|3
|Ich Hor' Die Single Nicht
|03:35
|4
|Lichter
|03:00
|5
|Antithese
|02:59
|6
|Wir Bleiben Wach
|03:39
|7
|2014 24/7
|02:41
|8
|Loschen.Zuruckspulen.
|02:53
|9
|Samstagabendtodeskampf
|03:20
|10
|Mit Anlauf
|03:19
|11
|Pamphlet
|04:17
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