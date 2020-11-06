8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Kmpfsprt, Intervention (LP, CD) (0889853047017)

Артикул: 99051
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая пластинка Kmpfsprt, Intervention (LP, CD)
1 990 руб. 
2 610 руб. 
Купить
+ 54 КэтКоинов
Артикул: 99051
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция KMPFSPRT
filter_noneТовар входит в коллекцию KMPFSPRT
БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889853047017
ИсполнительKmpfsprt
Альбом (сингл)INTERVENTION
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
CD в комплектеCD
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза29.04.2016

Track List

1Soundtrack Zum Aufprall02:57
2Intervention02:32
3Ich Hor' Die Single Nicht03:35
4Lichter03:00
5Antithese02:59
6Wir Bleiben Wach03:39
72014 24/702:41
8Loschen.Zuruckspulen.02:53
9Samstagabendtodeskampf03:20
10Mit Anlauf03:19
11Pamphlet04:17


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Kmpfsprt, Intervention (LP, CD) (0889853047017) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...