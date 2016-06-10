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Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка

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Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 1
Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 2
Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 3
Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 4
Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 5
Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 6
Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 7
Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 8
Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.06.2016
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL GOING BACK
Жанр
Зарубежный поп-рок, Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 1
  • Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 2
  • Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 3
  • Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 4
  • Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 5
  • Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 6
  • Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 7
  • Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 8
  • Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98680
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COLLINS, PHIL
filter_none Товар входит в коллекцию COLLINS, PHIL

Коллекция COLLINS, PHIL


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227946500
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.06.2016
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL GOING BACK
Жанр
Зарубежный поп-рок, Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка

Track List

A1Going Back4:37
A2Girl (Why You Wanna Make Me Blue)2:33
A3(Love Is Like A) Heatwave2:53
A4Some Of Your Lovin'3:19
A5Going To A Go-Go2:49
A6Papa Was A Rolling Stone6:43
B1Loving You Is Sweeter Than Ever2:48
B2Something About You2:47
B3Talkin About My Baby2:47
B4Do I Love You2:50
B5Never Dreamed You'd Leave In Summer2:59
B6Take Me In Your Arms (Rock Me For A Little While)2:58
B7Too Many Fish In The Sea2:31
B8Uptight (Everything's Alright)3:02

Отзывы о товаре Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227946500
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.06.2016
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL GOING BACK
Жанр
Зарубежный поп-рок, Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Going Back4:37
A2Girl (Why You Wanna Make Me Blue)2:33
A3(Love Is Like A) Heatwave2:53
A4Some Of Your Lovin'3:19
A5Going To A Go-Go2:49
A6Papa Was A Rolling Stone6:43
B1Loving You Is Sweeter Than Ever2:48
B2Something About You2:47
B3Talkin About My Baby2:47
B4Do I Love You2:50
B5Never Dreamed You'd Leave In Summer2:59
B6Take Me In Your Arms (Rock Me For A Little While)2:58
B7Too Many Fish In The Sea2:31
B8Uptight (Everything's Alright)3:02
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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