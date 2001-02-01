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Электропила цепная Зубр ЗЦП-2001-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электропила цепная Зубр ЗЦП-2001-02

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Электропила цепная Зубр ЗЦП-2001-02 - фото 1
Электропила цепная Зубр ЗЦП-2001-02 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
  • Электропила цепная Зубр ЗЦП-2001-02 - фото 1
  • Электропила цепная Зубр ЗЦП-2001-02 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 93415
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная
Размеры в упаковке, см
48х29х21
Вес, кг.
1.5

Описание товара Электропила цепная Зубр ЗЦП-2001-02

При помощи цепной пилы ЗУБР ЗЦП-2001-02 можно заготавливать дрова, производить ремонт, в том числе внутри помещения благодаря отсутствию токсичных выхлопов. Пила оборудована инерционным тормозом цепи, который при сильной отдаче отключает двигатель. Смазка цепи происходит автоматически - масло подается дозировано в зависимости от нагрузки.



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Отзывы о товаре Электропила цепная Зубр ЗЦП-2001-02




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Электропила цепная
Описание
При помощи цепной пилы ЗУБР ЗЦП-2001-02 можно заготавливать дрова, производить ремонт, в том числе внутри помещения благодаря отсутствию токсичных выхлопов. Пила оборудована инерционным тормозом цепи, который при сильной отдаче отключает двигатель. Смазка цепи происходит автоматически - масло подается дозировано в зависимости от нагрузки.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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Электропила цепная Зубр ЗЦП-2001-02 - данный товар вы можете купить по цене 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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