Конвектор электрический ENGY EN-1500 Fusion
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
В наличии
Код товара: 750295
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Загружаем...
3 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, упаковка
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Конвектор электрический ENGY EN-1500 Fusion
Конвектор Engy — лёгкое и практичное решение для обогрева помещения. При весе всего 3,68 кг его удобно переносить и устанавливать там, где требуется дополнительное тепло. Предусмотрены два варианта размещения: напольный и настенный. Колёса для транспортировки делают перемещение особенно удобным. Конвектор работает от напряжения 230 В и оснащён проводом длиной 1,2 м. Механический термостат обеспечивает простой и понятный формат управления. Практичная модель Engy для комфортного размещения дома или в рабочем пространстве.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, упаковка
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Развернуть
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Конвектор Engy — лёгкое и практичное решение для обогрева помещения. При весе всего 3,68 кг его удобно переносить и устанавливать там, где требуется дополнительное тепло. Предусмотрены два варианта размещения: напольный и настенный. Колёса для транспортировки делают перемещение особенно удобным. Конвектор работает от напряжения 230 В и оснащён проводом длиной 1,2 м. Механический термостат обеспечивает простой и понятный формат управления. Практичная модель Engy для комфортного размещения дома или в рабочем пространстве.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Конвектор электрический ENGY EN-1500 Fusion - стоимость товара 3450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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