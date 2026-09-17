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Caterina Barbieri - Spirit Exit (4062548044065) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Caterina Barbieri - Spirit Exit (4062548044065) виниловая пластинка

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Caterina Barbieri - Spirit Exit (4062548044065) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Caterina Barbieri
Альбом (сингл)
Spirit Exit
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 750259
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Caterina Barbieri - Spirit Exit (4062548044065) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[4062548044065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Caterina Barbieri
Альбом (сингл)
Spirit Exit
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
At Your Gamut, Transfixed, Canticle Of Cryo, Knot Of Spirit (Synth Version), Broken Melody, Life At Altitude, Terminal Clock, The Landscape Listens
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caterina Barbieri - Spirit Exit (4062548044065) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: At Your Gamut, Transfixed, Canticle Of Cryo, Knot Of Spirit (Synth Version), Broken Melody, Life At Altitude, Terminal Clock, The Landscape Listens



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Caterina Barbieri - Spirit Exit (4062548044065) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[4062548044065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Caterina Barbieri
Альбом (сингл)
Spirit Exit
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
At Your Gamut, Transfixed, Canticle Of Cryo, Knot Of Spirit (Synth Version), Broken Melody, Life At Altitude, Terminal Clock, The Landscape Listens
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: At Your Gamut, Transfixed, Canticle Of Cryo, Knot Of Spirit (Synth Version), Broken Melody, Life At Altitude, Terminal Clock, The Landscape Listens


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caterina Barbieri - Spirit Exit (4062548044065) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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