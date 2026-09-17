Top.Mail.Ru
Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (5026854352800) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (5026854352800) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (5026854352800) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
MOZART: REQUIEM
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
В наличии
Код товара: 750255
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (5026854352800) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5026854352800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
MOZART: REQUIEM
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Introitus: Requiem aeternam, II. Kyrie, III–VIII. Sequentia: Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae, Recordare, Confutatis, Lacrimosa, IX–X. Offertorium: Domine Jesu Christe, Hostias, XI–XII. Sanctus & Benedictus, XIII. Agnus Dei, XIV. Communio: Lux aeterna
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (5026854352800) виниловая пластинка

Легендарная запись 1978 года "Реквиема" Моцарта под управлением Карло Мария Джулини теперь доступна в новой, ремастированной версии на виниле. Звездный состав исполнителей включает Хелен Донат (сопрано), Кристу Людвиг (меццо-сопрано), Роберта Тира (тенор) и Роберта Ллойда (бас). Эта интерпретация считается одной из самых лиричных и торжественных в дискографии бессмертного моцартовского шедевра. Критики отмечают внимание Джулини к вокальным линиям и мощное звучание хора.

Отзывы о товаре Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (5026854352800) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5026854352800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
MOZART: REQUIEM
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Introitus: Requiem aeternam, II. Kyrie, III–VIII. Sequentia: Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae, Recordare, Confutatis, Lacrimosa, IX–X. Offertorium: Domine Jesu Christe, Hostias, XI–XII. Sanctus & Benedictus, XIII. Agnus Dei, XIV. Communio: Lux aeterna
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Легендарная запись 1978 года "Реквиема" Моцарта под управлением Карло Мария Джулини теперь доступна в новой, ремастированной версии на виниле. Звездный состав исполнителей включает Хелен Донат (сопрано), Кристу Людвиг (меццо-сопрано), Роберта Тира (тенор) и Роберта Ллойда (бас). Эта интерпретация считается одной из самых лиричных и торжественных в дискографии бессмертного моцартовского шедевра. Критики отмечают внимание Джулини к вокальным линиям и мощное звучание хора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carlo Maria Giulini - Mozart: Requiem (5026854352800) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...