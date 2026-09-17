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Kula Shaker - Wormslayer (5037300548463) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kula Shaker - Wormslayer (5037300548463) виниловая пластинка

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Kula Shaker - Wormslayer (5037300548463) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kula Shaker
Альбом (сингл)
Wormslayer
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 750243
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kula Shaker - Wormslayer (5037300548463) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Strangefolk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strangefolk
Barcode
[5037300548463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kula Shaker
Альбом (сингл)
Wormslayer
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lucky Number, Good Money, Charge Of The Light Brigade, Little Darling, Broke As Folk, Be Merciful, Shaunie, The Winged Boy, Day For Night, Wormslayer, Dust Beneath Our Feet
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kula Shaker - Wormslayer (5037300548463) виниловая пластинка

Kula Shaker возвращаются со своим восьмым студийным альбомом Wormslayer, подтверждая свой статус одной из самых бесстрашных и креативных рок-групп Великобритании. Издание на виниле Названная в честь индийского поэта-царя IX века, группа всегда существовала в альтернативной реальности, где сталкиваются мистицизм, психоделия и энергия рок-н-ролла. С Wormslayer они продолжают эти поиски, создавая калейдоскопическое путешествие, которое ощущается одновременно вневременным, актуальным и свежим. С самого начала альбом переполнен евангельским пылом: вихрем психоделии 60-х, пышного соула, ретро-фанка и космического повествования. Красной нитью проходит тематическая арка, которая разворачивается подобно психоделической рок-опере — рассказы о фаустовских сделках, крылатых мечтателях и мифических битвах, которые отражают бескомпромиссный творческий дух группы. За десятилетия Kula Shaker проложили уникальный путь в британской музыке. Они прорвались в эпоху брит-попа с такими хитами, как «Hey Dude», «Tattva», «Govinda» и энергичной версией «Hush», и стали одним из самых быстро продаваемых британских дебютов всех времён с возглавившим чарты альбомом «K». Они дважды выступали хедлайнерами на фестивале в Гластонбери, открывали концерты Oasis в Небворте и, что примечательно, всё ещё в том же оригинальном составе, на пике своей популярности. Wormslayer — доказательство того, что пламя Kula Shaker горит ярче, чем когда-либо: амбициозное, экспансивное и полное радостной, изменчивой магии, которая всегда отличала их.

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Характеристики
Бренд
Strangefolk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strangefolk
Barcode
[5037300548463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kula Shaker
Альбом (сингл)
Wormslayer
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lucky Number, Good Money, Charge Of The Light Brigade, Little Darling, Broke As Folk, Be Merciful, Shaunie, The Winged Boy, Day For Night, Wormslayer, Dust Beneath Our Feet
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Kula Shaker возвращаются со своим восьмым студийным альбомом Wormslayer, подтверждая свой статус одной из самых бесстрашных и креативных рок-групп Великобритании. Издание на виниле Названная в честь индийского поэта-царя IX века, группа всегда существовала в альтернативной реальности, где сталкиваются мистицизм, психоделия и энергия рок-н-ролла. С Wormslayer они продолжают эти поиски, создавая калейдоскопическое путешествие, которое ощущается одновременно вневременным, актуальным и свежим. С самого начала альбом переполнен евангельским пылом: вихрем психоделии 60-х, пышного соула, ретро-фанка и космического повествования. Красной нитью проходит тематическая арка, которая разворачивается подобно психоделической рок-опере — рассказы о фаустовских сделках, крылатых мечтателях и мифических битвах, которые отражают бескомпромиссный творческий дух группы. За десятилетия Kula Shaker проложили уникальный путь в британской музыке. Они прорвались в эпоху брит-попа с такими хитами, как «Hey Dude», «Tattva», «Govinda» и энергичной версией «Hush», и стали одним из самых быстро продаваемых британских дебютов всех времён с возглавившим чарты альбомом «K». Они дважды выступали хедлайнерами на фестивале в Гластонбери, открывали концерты Oasis в Небворте и, что примечательно, всё ещё в том же оригинальном составе, на пике своей популярности. Wormslayer — доказательство того, что пламя Kula Shaker горит ярче, чем когда-либо: амбициозное, экспансивное и полное радостной, изменчивой магии, которая всегда отличала их.
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Отзывы


Kula Shaker - Wormslayer (5037300548463) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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