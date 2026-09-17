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Mylene Farmer - Avant Que L'Ombre... (0198028257916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mylene Farmer - Avant Que L'Ombre... (0198028257916) виниловая пластинка

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Mylene Farmer - Avant Que L&#039;Ombre... (0198028257916) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Avant Que L'Ombre...
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 750214
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mylene Farmer - Avant Que L'Ombre... (0198028257916) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0198028257916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Avant Que L'Ombre...
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Avant Que L'ombre..., F*** Them All, Dans Les Rues De Londres, Q.I, Redonne-moi, Porno Graphique, Derri?re Les Fen?tres, Aime, Tous Ces Combats, Ange, Parle-moi, L'Amour N'est Rien..., J'attends, Peut-?tre Toi, Et Pourtant..., Nobody Knows...
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mylene Farmer - Avant Que L'Ombre... (0198028257916) виниловая пластинка

Avant que l’ombre… — шестой студийный альбом французской певицы, актрисы и поэтессы Милен Фармер.

Отзывы о товаре Mylene Farmer - Avant Que L'Ombre... (0198028257916) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0198028257916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Avant Que L'Ombre...
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Avant Que L'ombre..., F*** Them All, Dans Les Rues De Londres, Q.I, Redonne-moi, Porno Graphique, Derri?re Les Fen?tres, Aime, Tous Ces Combats, Ange, Parle-moi, L'Amour N'est Rien..., J'attends, Peut-?tre Toi, Et Pourtant..., Nobody Knows...
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Avant que l’ombre… — шестой студийный альбом французской певицы, актрисы и поэтессы Милен Фармер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mylene Farmer - Avant Que L'Ombre... (0198028257916) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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