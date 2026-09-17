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The Young Gods - The Young Gods (7640186550772) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Young Gods - The Young Gods (7640186550772) виниловая пластинка

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The Young Gods - The Young Gods (7640186550772) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
The Young Gods
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 750208
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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The Young Gods - The Young Gods (7640186550772) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Two Gentlemen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Two Gentlemen
Barcode
[7640186550772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
The Young Gods
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nous De La Lune, Jusqu'au Bout, ? Ciel Ouvert, Jimmy, Fais La Mouette, Percussionne, Feu, Did You Miss Me, Si Tu Gardes, Envoy?, Soul Idiot, C.S.C.L.D.F., The Irrtum Boys, Fais La Mouette, Jimmy, The Irrtum Boys, L'Amourir
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Young Gods - The Young Gods (7640186550772) виниловая пластинка

9 апреля 2021 года Two Gentlemen выпустят первое виниловое переиздание студийного альбома The Young Gods 1987 года «The Young Gods». Выпущенный в апреле 1987 года на лейблах Organik и Wax Trax! Records, этот альбом, созданный Роли Мосиманом и основанный на сэмплах, — это гораздо больше, чем просто альбом, это феномен — музыкальная революция, ставшая важной вехой на альтернативной музыкальной сцене. Альбом «The Young Gods» был высоко оценен международными критиками и получил уникальное внимание со стороны британской музыкальной прессы: «Огненная буря, тотальный, катастрофический удар по разрозненным фрагментам истории рока и его упадка, «The Young Gods» использовал сэмплирование не из-за ностальгического чувства озорства, а чтобы превратить всё в ураган из древесного угля. Это вершина технологий для создания самого бескомпромиссно дикого звучания года. Повторяем, это будущее». — Melody Maker, Лучший альбом 1987 года. Переиздание альбома The Young Gods 1987 года было ремастерировано с оригинальных записей и выпущено на 140-граммовом виниле.

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Характеристики
Бренд
Two Gentlemen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Two Gentlemen
Barcode
[7640186550772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
The Young Gods
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nous De La Lune, Jusqu'au Bout, ? Ciel Ouvert, Jimmy, Fais La Mouette, Percussionne, Feu, Did You Miss Me, Si Tu Gardes, Envoy?, Soul Idiot, C.S.C.L.D.F., The Irrtum Boys, Fais La Mouette, Jimmy, The Irrtum Boys, L'Amourir
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
9 апреля 2021 года Two Gentlemen выпустят первое виниловое переиздание студийного альбома The Young Gods 1987 года «The Young Gods». Выпущенный в апреле 1987 года на лейблах Organik и Wax Trax! Records, этот альбом, созданный Роли Мосиманом и основанный на сэмплах, — это гораздо больше, чем просто альбом, это феномен — музыкальная революция, ставшая важной вехой на альтернативной музыкальной сцене. Альбом «The Young Gods» был высоко оценен международными критиками и получил уникальное внимание со стороны британской музыкальной прессы: «Огненная буря, тотальный, катастрофический удар по разрозненным фрагментам истории рока и его упадка, «The Young Gods» использовал сэмплирование не из-за ностальгического чувства озорства, а чтобы превратить всё в ураган из древесного угля. Это вершина технологий для создания самого бескомпромиссно дикого звучания года. Повторяем, это будущее». — Melody Maker, Лучший альбом 1987 года. Переиздание альбома The Young Gods 1987 года было ремастерировано с оригинальных записей и выпущено на 140-граммовом виниле.
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The Young Gods - The Young Gods (7640186550772) виниловая пластинка – стоимость товара 4500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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