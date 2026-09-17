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John Mayall - A Hard Road (0805520240369) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Mayall - A Hard Road (0805520240369) виниловая пластинка

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John Mayall - A Hard Road (0805520240369) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
A Hard Road
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
В наличии
Код товара: 750165
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Mayall - A Hard Road (0805520240369) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0805520240369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
A Hard Road
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
A Hard Road, It's Over, You Don't Love Me, The Stumble, Another Kinda Love, Hit The Highway, Leaping Christine, Dust My Blues, There's Always Work, The Same Way, The Supernatural, Top Of The Hill, Some Day After Awhile (You'll Be Sorry), Living Alone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Mayall - A Hard Road (0805520240369) виниловая пластинка

Третий альбом, записанный Джоном Мэйаллом и the Bluesbreakers, выпущенный в 1967 году. В нем после ухода Эрика Клэптона на соло-гитаре появился Питер Грин, а также Джон Макви на басу, Эйнсли Данбар на барабанах и Джон Алмонд на саксофоне. В треках 5, 7 и 13 представлена секция духовых Алана Скидмора и Рэя Уорли. Грин дополнительно исполняет вокальные партии в "You Don't Love Me" и "The Same Way". Обложка и оригинальный дизайн обложки для пластинки принадлежат Мэйаллу.

Отзывы о товаре John Mayall - A Hard Road (0805520240369) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0805520240369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
A Hard Road
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
A Hard Road, It's Over, You Don't Love Me, The Stumble, Another Kinda Love, Hit The Highway, Leaping Christine, Dust My Blues, There's Always Work, The Same Way, The Supernatural, Top Of The Hill, Some Day After Awhile (You'll Be Sorry), Living Alone
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий альбом, записанный Джоном Мэйаллом и the Bluesbreakers, выпущенный в 1967 году. В нем после ухода Эрика Клэптона на соло-гитаре появился Питер Грин, а также Джон Макви на басу, Эйнсли Данбар на барабанах и Джон Алмонд на саксофоне. В треках 5, 7 и 13 представлена секция духовых Алана Скидмора и Рэя Уорли. Грин дополнительно исполняет вокальные партии в "You Don't Love Me" и "The Same Way". Обложка и оригинальный дизайн обложки для пластинки принадлежат Мэйаллу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Mayall - A Hard Road (0805520240369) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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