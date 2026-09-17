Tony Rice - Tony Rice (0888072756878) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tony Rice
Альбом (сингл)
Tony Rice
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 750156
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5 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072756878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tony Rice
Альбом (сингл)
Tony Rice
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Banks Of The Ohio, Rattlesnake, Engineer, Plastic Banana, Don't Give Your Heart to a Rambler, Farewell Blues, Way Downtown, Stoney Creek, Hills of Roane County, Eighth of January, Big Mon, Temperance Reel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tony Rice - Tony Rice (0888072756878) виниловая пластинка
На одноименном альбоме 1977 года виртуоз блюграсс-гитары Тони Райс исполняет традиционные произведения, стандарты и свои интерпретации современных мелодий. Этот альбом стал одним из первых в жанре «новой акустики», который сочетает в себе блюграсс, джаз, классическую музыку и многое другое. Это издание, ремастерированное с оригинальных лент Кевином Греем из Cohearent Audio, демонстрирует мастерство Райса как никогда прежде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072756878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tony Rice
Альбом (сингл)
Tony Rice
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Banks Of The Ohio, Rattlesnake, Engineer, Plastic Banana, Don't Give Your Heart to a Rambler, Farewell Blues, Way Downtown, Stoney Creek, Hills of Roane County, Eighth of January, Big Mon, Temperance Reel
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
На одноименном альбоме 1977 года виртуоз блюграсс-гитары Тони Райс исполняет традиционные произведения, стандарты и свои интерпретации современных мелодий. Этот альбом стал одним из первых в жанре «новой акустики», который сочетает в себе блюграсс, джаз, классическую музыку и многое другое. Это издание, ремастерированное с оригинальных лент Кевином Греем из Cohearent Audio, демонстрирует мастерство Райса как никогда прежде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tony Rice - Tony Rice (0888072756878) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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