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The Band - The Band (0602547206701) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Band - The Band (0602547206701) виниловая пластинка

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The Band - The Band (0602547206701) виниловая пластинка - фото 1
The Band - The Band (0602547206701) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Band
Альбом (сингл)
The Band
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Band - The Band (0602547206701) виниловая пластинка - фото 1
  • The Band - The Band (0602547206701) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
В наличии
Код товара: 750134
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Band - The Band (0602547206701) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602547206701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Band
Альбом (сингл)
The Band
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Across The Great Divide, Rag Mama Rag, The Night They Drove Old Dixie Down, When You Awake, Up On Cripple Creek, Whispering Pines, Jemima Surrender, Rockin' Chair, Look Out Cleveland, Jawbone, The Unfaithful Servant, King Harvest (Has Surely Come)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Band - The Band (0602547206701) виниловая пластинка

Релиз на 180-граммовом тяжелом виниле вышел в 2015 году под эгидой Capitol Records / Universal. Из-за цвета своего оформления этот альбом во всем мире культово называют «The Brown Album» («Коричневый альбом»). Он признан одной из главных и важнейших вех в истории жанра американа и фолк-рок

Отзывы о товаре The Band - The Band (0602547206701) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602547206701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Band
Альбом (сингл)
The Band
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Across The Great Divide, Rag Mama Rag, The Night They Drove Old Dixie Down, When You Awake, Up On Cripple Creek, Whispering Pines, Jemima Surrender, Rockin' Chair, Look Out Cleveland, Jawbone, The Unfaithful Servant, King Harvest (Has Surely Come)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Релиз на 180-граммовом тяжелом виниле вышел в 2015 году под эгидой Capitol Records / Universal. Из-за цвета своего оформления этот альбом во всем мире культово называют «The Brown Album» («Коричневый альбом»). Он признан одной из главных и важнейших вех в истории жанра американа и фолк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Band - The Band (0602547206701) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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