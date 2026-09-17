Roberta Flack - The Montreux Years (4099964186178) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Roberta Flack - The Montreux Years (4099964186178) виниловая пластинка
«The Montreux Years» — концертный альбом, охватывающий всю карьеру легендарной соул-певицы Роберты Флэк и демонстрирующий её выступления на джазовом фестивале в Монтрё. Издание на двойном 180 г виниле включает ранее не издававшиеся, прекрасно отреставрированные записи пяти её концертов, состоявшихся в период с 1971 по 2008 год. В оформлении использованы редкие и ранее не публиковавшиеся фотографии «The Montreux Years» представляет собой сборник живых выступлений Роберты Флэк, охватывающий почти четыре десятилетия, от её дебюта на джазовом фестивале в Монтрё в 1971 году до 2008 года. Эта новая коллекция демонстрирует её сдержанную, но мощную игру на фортепиано, сочетая её виртуозное исполнение и неповторимый голос. В неё вошли выдающиеся версии её самых любимых классических произведений, а также мощные интерпретации песен других известных авторов. Все записи в этом сборнике ранее не издавались.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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