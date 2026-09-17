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Roberta Flack - The Montreux Years (4099964186178) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roberta Flack - The Montreux Years (4099964186178) виниловая пластинка

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Roberta Flack - The Montreux Years (4099964186178) виниловая пластинка - фото 1
Roberta Flack - The Montreux Years (4099964186178) виниловая пластинка - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roberta Flack
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roberta Flack - The Montreux Years (4099964186178) виниловая пластинка - фото 1
  • Roberta Flack - The Montreux Years (4099964186178) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
В наличии
Код товара: 750131
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Roberta Flack - The Montreux Years (4099964186178) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964186178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roberta Flack
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Jazz
Трек-лист
The First Time Ever I Saw Your Face (Live At Auditorium Stravinski 2005), I'd Like To Be Baby To You (Live At Casino Montreux 1990), I Love You More Than You'll Ever Know (Live At Casino Montreux 1990), Always (Live At Casino Montreux 1990), Soft And Gentle Rain (Live At Auditorium Stravinski 2005), Sweet Georgia Brown (Live At Auditorium Stravinski 2008), Killing Me Softly With His Song (Live At Auditorium Stravinski 2005), Suzanne (Live At Montreux Pavillon 1972), Mercy Mercy Me (Live At Audit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Montreux Years
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roberta Flack - The Montreux Years (4099964186178) виниловая пластинка

«The Montreux Years» — концертный альбом, охватывающий всю карьеру легендарной соул-певицы Роберты Флэк и демонстрирующий её выступления на джазовом фестивале в Монтрё. Издание на двойном 180 г виниле включает ранее не издававшиеся, прекрасно отреставрированные записи пяти её концертов, состоявшихся в период с 1971 по 2008 год. В оформлении использованы редкие и ранее не публиковавшиеся фотографии «The Montreux Years» представляет собой сборник живых выступлений Роберты Флэк, охватывающий почти четыре десятилетия, от её дебюта на джазовом фестивале в Монтрё в 1971 году до 2008 года. Эта новая коллекция демонстрирует её сдержанную, но мощную игру на фортепиано, сочетая её виртуозное исполнение и неповторимый голос. В неё вошли выдающиеся версии её самых любимых классических произведений, а также мощные интерпретации песен других известных авторов. Все записи в этом сборнике ранее не издавались.

Отзывы о товаре Roberta Flack - The Montreux Years (4099964186178) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964186178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roberta Flack
Альбом (сингл)
The Montreux Years
Жанр
Jazz
Трек-лист
The First Time Ever I Saw Your Face (Live At Auditorium Stravinski 2005), I'd Like To Be Baby To You (Live At Casino Montreux 1990), I Love You More Than You'll Ever Know (Live At Casino Montreux 1990), Always (Live At Casino Montreux 1990), Soft And Gentle Rain (Live At Auditorium Stravinski 2005), Sweet Georgia Brown (Live At Auditorium Stravinski 2008), Killing Me Softly With His Song (Live At Auditorium Stravinski 2005), Suzanne (Live At Montreux Pavillon 1972), Mercy Mercy Me (Live At Audit
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Montreux Years
Страна производитель
Германия
Описание
«The Montreux Years» — концертный альбом, охватывающий всю карьеру легендарной соул-певицы Роберты Флэк и демонстрирующий её выступления на джазовом фестивале в Монтрё. Издание на двойном 180 г виниле включает ранее не издававшиеся, прекрасно отреставрированные записи пяти её концертов, состоявшихся в период с 1971 по 2008 год. В оформлении использованы редкие и ранее не публиковавшиеся фотографии «The Montreux Years» представляет собой сборник живых выступлений Роберты Флэк, охватывающий почти четыре десятилетия, от её дебюта на джазовом фестивале в Монтрё в 1971 году до 2008 года. Эта новая коллекция демонстрирует её сдержанную, но мощную игру на фортепиано, сочетая её виртуозное исполнение и неповторимый голос. В неё вошли выдающиеся версии её самых любимых классических произведений, а также мощные интерпретации песен других известных авторов. Все записи в этом сборнике ранее не издавались.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roberta Flack - The Montreux Years (4099964186178) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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