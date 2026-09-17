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Kenny Burrell - Blue Lights (0602478069857) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Burrell - Blue Lights (0602478069857) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Blue Lights
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Burrell - Blue Lights (0602478069857) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Burrell - Blue Lights (0602478069857) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 750108
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kenny Burrell - Blue Lights (0602478069857) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602478069857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Blue Lights
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Yes Baby, Scotch Blues, Autumn In New York, Caravan
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Burrell - Blue Lights (0602478069857) виниловая пластинка

Blue Lights, Vols. 1 — это первый из пары отдельных, но связанных между собой альбомов американского джазового гитариста Кенни Беррелла, записанных 14 мая 1958 года и выпущенных лейблом Blue Note позже в том же году. Blue Note Classic Vinyl Edition: моно, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal Кенни Беррелл уже два года записывался на лейбле Blue Note, когда в 1958 году он записал "Blue Lights" в Manhattan Towers — первоклассную сессию для духовых инструментов, результатом которой стали два выдающихся альбома. Гитарист собрал впечатляющий состав: трубача Луиса Смита, тенор-саксофонистов Джуниора Кука и Тину Брукс, пианистов Дюка Джордана и Бобби Тиммонса, басиста Сэма Джонса и барабанщика Арта Блейки. Первый том открывается непринужденным блюзом Беррелла «Yes Baby», после чего переходит в более энергичную композицию Джордана «Scotch Blues». Беррелл очаровывает захватывающим исполнением «Autumn in New York» Вернона Дюка, а завершает сет проникновенной версией мощной композиции Дюка Эллингтона «Caravan». Завершающим штрихом альбома стала изящная обложка с иллюстрацией Энди Уорхола.

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602478069857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Burrell
Альбом (сингл)
Blue Lights
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Yes Baby, Scotch Blues, Autumn In New York, Caravan
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl
Страна производитель
США
Описание
Blue Lights, Vols. 1 — это первый из пары отдельных, но связанных между собой альбомов американского джазового гитариста Кенни Беррелла, записанных 14 мая 1958 года и выпущенных лейблом Blue Note позже в том же году. Blue Note Classic Vinyl Edition: моно, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal Кенни Беррелл уже два года записывался на лейбле Blue Note, когда в 1958 году он записал "Blue Lights" в Manhattan Towers — первоклассную сессию для духовых инструментов, результатом которой стали два выдающихся альбома. Гитарист собрал впечатляющий состав: трубача Луиса Смита, тенор-саксофонистов Джуниора Кука и Тину Брукс, пианистов Дюка Джордана и Бобби Тиммонса, басиста Сэма Джонса и барабанщика Арта Блейки. Первый том открывается непринужденным блюзом Беррелла «Yes Baby», после чего переходит в более энергичную композицию Джордана «Scotch Blues». Беррелл очаровывает захватывающим исполнением «Autumn in New York» Вернона Дюка, а завершает сет проникновенной версией мощной композиции Дюка Эллингтона «Caravan». Завершающим штрихом альбома стала изящная обложка с иллюстрацией Энди Уорхола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Burrell - Blue Lights (0602478069857) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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