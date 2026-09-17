Kenny Burrell - Blue Lights (0602478069857) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kenny Burrell - Blue Lights (0602478069857) виниловая пластинка
Blue Lights, Vols. 1 — это первый из пары отдельных, но связанных между собой альбомов американского джазового гитариста Кенни Беррелла, записанных 14 мая 1958 года и выпущенных лейблом Blue Note позже в том же году. Blue Note Classic Vinyl Edition: моно, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal Кенни Беррелл уже два года записывался на лейбле Blue Note, когда в 1958 году он записал "Blue Lights" в Manhattan Towers — первоклассную сессию для духовых инструментов, результатом которой стали два выдающихся альбома. Гитарист собрал впечатляющий состав: трубача Луиса Смита, тенор-саксофонистов Джуниора Кука и Тину Брукс, пианистов Дюка Джордана и Бобби Тиммонса, басиста Сэма Джонса и барабанщика Арта Блейки. Первый том открывается непринужденным блюзом Беррелла «Yes Baby», после чего переходит в более энергичную композицию Джордана «Scotch Blues». Беррелл очаровывает захватывающим исполнением «Autumn in New York» Вернона Дюка, а завершает сет проникновенной версией мощной композиции Дюка Эллингтона «Caravan». Завершающим штрихом альбома стала изящная обложка с иллюстрацией Энди Уорхола.
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