Hank Mobley - Hank Mobley (0602478069840) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hank Mobley - Hank Mobley (0602478069840) виниловая пластинка
Альбом американского джазового саксофониста Хэнка Мобли, записанный 23 июня 1957 года и выпущенный на лейбле Blue Note в следующем году. В состав секстета входят духовая секция Билл Хардман и Кертис Портер, а также ритм-секция Сонни Кларк, Пол Чемберс и Арт Тейлор. Blue Note Classic Vinyl Edition: моно, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal Ни один другой тенор-саксофонист не воплощал звучание хард-бопа конца 1950-х и 1960-х годов так, как Хэнк Мобли. Своим уверенным, вдохновленным блюзом звучанием, теплым тембром и плавными импровизациями Мобли, один из основателей Jazz Messengers, закрепил за собой место в истории джаза такими альбомами, как этот, вышедший в 1957 году. На альбоме «Hank Mobley» 26-летний Мобли выступает с секстетом, в состав которого входит мощная духовая секция из трех человек и первоклассная ритм-секция. Разнообразная программа включает два стандарта и три оригинальные композиции Мобли и его коллеги-саксофониста Кертиса Портера (также известного как Шафи Хади), который тогда был участником группы Чарльза Мингуса.
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