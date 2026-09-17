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Blue Mitchell - The Thing To Do (0602475806967) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blue Mitchell - The Thing To Do (0602475806967) виниловая пластинка

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Blue Mitchell - The Thing To Do (0602475806967) виниловая пластинка - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Blue Mitchell
Альбом (сингл)
The Thing To Do
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Mitchell - The Thing To Do (0602475806967) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Mitchell - The Thing To Do (0602475806967) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 750104
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Blue Mitchell - The Thing To Do (0602475806967) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475806967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Blue Mitchell
Альбом (сингл)
The Thing To Do
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Fungii Mama, Mona's Mood, The Thing To Do, Step Lightly, Chick's Tune
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Mitchell - The Thing To Do (0602475806967) виниловая пластинка

The Thing to Do — альбом американского трубача Блю Митчелла, записанный в 1964 году и выпущенный на лейбле Blue Note. Чик Кориа играет на фортепиано на этом альбоме, одной из его первых записей. На этом альбоме также представлена ??дебютная запись Эла Фостера. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле на Optimal Своим проникновенным, раскачивающимся стилем хард-бопа трубач Блю Митчелл воплотил дух лейбла Blue Note во второй половине 1960-х годов, как мало кто из других музыкантов. «The Thing To Do», записанный в 1964 году, стал первым альбомом Митчелла, выпущенным на этом лейбле в 1965 году (его дебютный альбом «Step Lightly», записанный в 1963 году, вышел только в 1980 году, несмотря на первоклассный состав). «The Thing To Do» имеет историческое значение и потому, что в нем участвуют два молодых музыканта, которые несколько лет спустя добьются всемирной славы в джаз-рок-группе Майлза Дэвиса: пианист Чик Кориа и барабанщик Эл Фостер.

Отзывы о товаре Blue Mitchell - The Thing To Do (0602475806967) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475806967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Blue Mitchell
Альбом (сингл)
The Thing To Do
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Fungii Mama, Mona's Mood, The Thing To Do, Step Lightly, Chick's Tune
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
The Thing to Do — альбом американского трубача Блю Митчелла, записанный в 1964 году и выпущенный на лейбле Blue Note. Чик Кориа играет на фортепиано на этом альбоме, одной из его первых записей. На этом альбоме также представлена ??дебютная запись Эла Фостера. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле на Optimal Своим проникновенным, раскачивающимся стилем хард-бопа трубач Блю Митчелл воплотил дух лейбла Blue Note во второй половине 1960-х годов, как мало кто из других музыкантов. «The Thing To Do», записанный в 1964 году, стал первым альбомом Митчелла, выпущенным на этом лейбле в 1965 году (его дебютный альбом «Step Lightly», записанный в 1963 году, вышел только в 1980 году, несмотря на первоклассный состав). «The Thing To Do» имеет историческое значение и потому, что в нем участвуют два молодых музыканта, которые несколько лет спустя добьются всемирной славы в джаз-рок-группе Майлза Дэвиса: пианист Чик Кориа и барабанщик Эл Фостер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Mitchell - The Thing To Do (0602475806967) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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