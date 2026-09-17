Описание товара Alabaster DePlume - To Cy & Lee: Instrumentals (0634457226357) виниловая пластинка

Черная виниловая пластинка весом 140 грамм в плотном картонном конверте, с 12-страничным буклетом размером 11x11 дюймов (включая ранее не публиковавшиеся фотографии и новые комментарии самого ДеПлюма), обложкой IARC 2025 и внутренним конвертом с полиэтиленовой подкладкой. Отпечатано на заводе Pallas в Германии, новые лаковые покрытия нарезаны Даниэлем К. в SST. «To Cy and Lee: Instrumentals Vol. 1» — это сборник простых и безмятежно интимных, безмолвных музыкальных приключений манчестерского поэта, певца, саксофониста и композитора Алабастера ДеПлюма, погруженного в мелодичную тоску. Этот сборник достойно представил миру ранее малоизвестную, бесспорно глубокую сторону творчества ДеПлюма, который на момент его выхода был наиболее известен своим (в основном британским, преданным) поклонникам своей музыкой со словами, поэзией и мастерством страстного оратора. Его выступления (особенно те, что проходили в рамках его ежемесячной резиденции Peach в лондонском Total Refreshment Centre) становились легендарными благодаря размыванию границ между светской проповедью, театральным монологом и песней, когда он превращал публику в экспериментальные большие ансамбли и руководил энергичным подпеванием таким мелодиям, как «Is It Enough» и «Be Nice To People» (обе из его альбома Lost Map 2019 года The Corner of a Sphere). Инструментальные композиции, которые до этого момента тихонько смягчали мощные вокальные моменты в его записанном каталоге, в основном существовали, тихо, в этих буферах. Мы точно не знаем, что вдохновило ДеПлюма собрать все свои записанные инструментальные композиции, добавить пару новых и пригласить International Anthem к сотрудничеству в рамках этой кампании (мы познакомились с ним немного поближе только недавно, после нашей второй поездки в Total Refreshment Centre осенью 2018 года, когда мы записывали FLY or DIE II: bird dogs of paradise Джейми Бранча). Но мы точно знаем, что вскоре после выхода альбома To Cy & Lee в феврале 2020 года и последующего начала глобальной пандемии эти записи быстро и стремительно распространились, обретя новую жизнь в качестве хитов для тех, кто оставался дома — тихого катарсиса, в котором мы, сами того не осознавая, нуждались перед лицом быстро разворачивающейся неразберихи, страха и изоляции. Когда люди по всему миру оказались в своих маленьких комнатах, они начали искать более тихие, более осмысленные звуки, чтобы заполнить их. Эти инструментальные композиции несли в себе целительные качества, которые мы искали тогда и ищем до сих пор. Как указано на обложке, музыка является противоядием, обладающим, казалось бы, древними звуковыми характеристиками и уникальной способностью охватывать саму суть нашего существа. Альбом To Cy & Lee также стал первым документом продолжающегося сотрудничества между DePlume и International Anthem, результатом которого уже стали альбомы GOLD (2022), Come With Fierce Grace (2023) и A Blade Because a Blade Is Whole (2025), а также различные синглы и EP.