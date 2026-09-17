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Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка

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Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка - фото 3
Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thomas Bangalter
Альбом (сингл)
MIRAGE
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка - фото 3
  • Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 750007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5026854695013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thomas Bangalter
Альбом (сингл)
MIRAGE
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Mirage, Part. I, Mirage, Part. II, Mirage, Part. III, Mirage, Part. IV, Mirage, Part. V, Mirage, Part. VI, Mirage, Part. VII, Mirage, Part. VIII
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка

Доступность и авангард: Тома Бангальтер, один из участников Daft Punk, вошел в историю поп-музыки. Сегодня французский художник, музыкант и композитор все больше посвящает себя проектам на стыке жанров – особенно тем, которые включают танец и ритмичные движения, как, например, его «Mirage - Ballet for 16 Dancers» – масштабное и атмосферное произведение электронного минимализма. Издание на виниле Тома Бангальтер, создавая одновременно радикальное и доступное произведение, созвучное стихиям, применяет скульптурный подход к звуку и музыке, следуя примеру Янниса Ксенакиса. Сооснователь Daft Punk продолжает прокладывать свой собственный путь, основанный на экспериментах как способе исполнения и удовольствии от сотрудничества.

Отзывы о товаре Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5026854695013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Thomas Bangalter
Альбом (сингл)
MIRAGE
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Mirage, Part. I, Mirage, Part. II, Mirage, Part. III, Mirage, Part. IV, Mirage, Part. V, Mirage, Part. VI, Mirage, Part. VII, Mirage, Part. VIII
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Доступность и авангард: Тома Бангальтер, один из участников Daft Punk, вошел в историю поп-музыки. Сегодня французский художник, музыкант и композитор все больше посвящает себя проектам на стыке жанров – особенно тем, которые включают танец и ритмичные движения, как, например, его «Mirage - Ballet for 16 Dancers» – масштабное и атмосферное произведение электронного минимализма. Издание на виниле Тома Бангальтер, создавая одновременно радикальное и доступное произведение, созвучное стихиям, применяет скульптурный подход к звуку и музыке, следуя примеру Янниса Ксенакиса. Сооснователь Daft Punk продолжает прокладывать свой собственный путь, основанный на экспериментах как способе исполнения и удовольствии от сотрудничества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thomas Bangalter - Mirage (5026854695013) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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