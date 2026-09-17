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Mikhail Pletnev - Chopin & Scriabin Preludes (Analogue) (0028948676309) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mikhail Pletnev - Chopin & Scriabin Preludes (Analogue) (0028948676309) виниловая пластинка

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Mikhail Pletnev - Chopin &amp; Scriabin Preludes (Analogue) (0028948676309) виниловая пластинка - фото 1
Mikhail Pletnev - Chopin &amp; Scriabin Preludes (Analogue) (0028948676309) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mikhail Pletnev
Альбом (сингл)
Chopin & Scriabin Preludes
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mikhail Pletnev - Chopin &amp; Scriabin Preludes (Analogue) (0028948676309) виниловая пластинка - фото 1
  • Mikhail Pletnev - Chopin &amp; Scriabin Preludes (Analogue) (0028948676309) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
В наличии
Код товара: 749990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mikhail Pletnev - Chopin & Scriabin Preludes (Analogue) (0028948676309) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948676309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mikhail Pletnev
Альбом (сингл)
Chopin & Scriabin Preludes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Chopin: 24 Preludes, Op. 28, Nos. 1-14, Chopin: 24 Preludes, Op. 28, Nos. 15-24, Scriabin: 24 Preludes, Op. 11, Nos. 1-12, Scriabin: 24 Preludes, Op. 11, Nos. 13-24
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mikhail Pletnev - Chopin & Scriabin Preludes (Analogue) (0028948676309) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chopin: 24 Preludes, Op. 28, Nos. 1-14, Chopin: 24 Preludes, Op. 28, Nos. 15-24, Scriabin: 24 Preludes, Op. 11, Nos. 1-12, Scriabin: 24 Preludes, Op. 11, Nos. 13-24

Отзывы о товаре Mikhail Pletnev - Chopin & Scriabin Preludes (Analogue) (0028948676309) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948676309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mikhail Pletnev
Альбом (сингл)
Chopin & Scriabin Preludes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Chopin: 24 Preludes, Op. 28, Nos. 1-14, Chopin: 24 Preludes, Op. 28, Nos. 15-24, Scriabin: 24 Preludes, Op. 11, Nos. 1-12, Scriabin: 24 Preludes, Op. 11, Nos. 13-24
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chopin: 24 Preludes, Op. 28, Nos. 1-14, Chopin: 24 Preludes, Op. 28, Nos. 15-24, Scriabin: 24 Preludes, Op. 11, Nos. 1-12, Scriabin: 24 Preludes, Op. 11, Nos. 13-24
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mikhail Pletnev - Chopin & Scriabin Preludes (Analogue) (0028948676309) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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