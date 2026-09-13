Nightwish - Human.:II:Nature. (0727361520410) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nightwish - Human.:II:Nature. (0727361520410) виниловая пластинка
Nuclear Blast представляет девятый студийный альбом финской симфоник-метал-группы Nightwish. Его выход запланирован на 10 апреля 2020 года. Это первый альбом группы на двух дисках: девять песен на первом и одна, оркестровая, длительностью 35 минут, разделённая на восемь частей, на втором. Запись альбома проходила с августа по октябрь 2019 года в лагере R?sk?, студии Petrax и замке Тройкингтон. Сведением занимались Микко Кармила в студии Finnvox, а также Туомас Холопайнен и Теро Киннунен. Мастеринг был выполнен также в студии Finnvox, за него отвечал Мика Юссила. Human. :II: Nature. стал первым студийным альбомом Nightwish с Каем Хахто[en] в качестве постоянного участника группы.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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