Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Song For Jeffrey (2025 Remix), Love Story (2025 Remix), A Christmas Song (2018 Remix), Living In The Past (2016 Remix), Driving Song (2016 Remix), Bourr?e (2016 Remix), Sweet Dream (2013 Remix), Singing All Day (2013 Remix), The Witch's Promise ( 2025 Steven Wilson Remaster), Teacher (2025 Remix), Inside (2013 Remix), Alive And Well And Living In (2013 Remix), Just Trying To Be (2014 Remix), By Kind Permission Of Live (2025 Remix), Dharma For One Live (2025 Remix), Wond'Ring Again (2011 Remix), Locomotive Breath (2025 Remix), Hymn 43 (2014 Remix), Life Is A Long Song (2014 Remix), Up The 'Pool ((2014 Remix), Dr Bogenbroom (2025 Steven Wilson Remaster), From Later (2025 Steven Wilson Remaster), Nursie (2025 Steven Wilson Remaster)
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Теги товара: Поп-музыка, Fusion
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Теги товара: Поп-музыка, Fusion
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