U2 - All That You Can't Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара U2 - All That You Can't Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка
К 20-тилетию альбома!. "All That You Can’t Leave Behind" - супер делюксовое переиздание студийного альбома ирландского коллектива U2, первоначально выпущенного в 2000 году. Альбом был продан в количестве 12 миллионов копий, получил одобрение критики и выиграл 7 премий Грэмми. 12 февраля 2004 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому четырежды платиновый статус. "All That You Can’t Leave Behind" находится на 280-м месте в списке "500 лучших альбомов всех времён" по версии журнала Rolling Stone. U2 - рок-группа из Дублина, Ирландия. U2 была сформирована в 1976 году, одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю. Альбомы группы разошлись тиражом более чем 170 миллионов копий. По состоянию на 2016 год, в их активе двадцать две премии Грэмми - больше, чем у любой другой группы в мире. Своему появлению группа обязана Ларри Маллену, разместившему на школьной доске объявлений записку о поиске участников в рок-группу. На объявление откликнулись Боно (вокал и гитара), Эдж (гитара, клавиши и вокал) и Адам Клейтон (бас-гитара). С тех пор состав группы остается неизменным. К середине 1980-х они выпустили 4 альбома и обрели преданное движение фанатов, благодаря, в первую очередь, выдающимся концертным представлениям, неповторимым, ставших визитными карточками группы, исполнениям гитарных партий Эджем и вокала Боно, а также глубоким по смыслу текстов своих песен. Общемировое признание и статус популярнейшей группы в мире U2 обрели после выхода альбома The Joshua Tree в 1987 году, который является одним из величайших альбомов рока. В 1990-е они ответили на революцию в альтернативной и танцевальной музыке, критику в свой адрес, и то, что, по их мнению, было застоем в музыке, альбомом "Achtung Baby" и грандиозным шоу "Zoo TV". В то время они непрестанно экспериментировали, исследуя различные музыкальные направления. С начала XXI века U2 играют более привычную музыку, используя свои прежние наработки и продолжая пользоваться успехом у публики и критиков. В 2004 году группа заняла 22 место из 100 в рейтинге "Лучшие артисты всех времён" журнала Rolling Stone. В 2005 их включили в "Зал славы рок-н-ролла".
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Теги товара: Поп-музыка, New Wave
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, New Wave
Отзывы о товаре U2 - All That You Can't Leave Behind (0602435592947) виниловая пластинка