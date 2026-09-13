Top.Mail.Ru
Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Made In Japan
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712197
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475832362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Made In Japan
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway Star, Child In Time, Smoke On The Water, The Mule, Strange Kind Of Woman, Lazy, Space Truckin
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка

Альбом составлен из концертных записей 15–17 августа 1972 года в Осаке и на Ниппон Будокан в Токио (Япония). Изначально носил название Live In Japan и был предназначен лишь для продажи в Японии. Музыканты решили переименовать альбом в Made in Japan как отсылку к стереотипу о японской продукции, которая в то время ассоциировалась с дешёвыми подделками. В 1993 году вышел трёхдисковый сборник Live in Japan — расширенное издание концертов 15–17 августа. "Made In Japan" — один из самых знаковых концертных рок-альбомов всех времен. Он был записан спонтанно в течение трех ночей в Осаке и Токио в августе 1972 года. Культовый состав Deep Purple Mark II (Гиллан, Блэкмор, Лорд, Гловер, Пейс) обеспечил невероятные, энергичные выступления с такими новаторскими песнями, как "Smoke On The Water", "Highway Star", "Child In Time" и "Space Truckin". Первоначально для двойного альбома было выбрано семь треков. Чтобы отпраздновать (с запозданием) 50-летие «Made In Japan», Стивен Уилсон создал совершенно новый ремикс оригинального альбома в стереоформате. Стандартная версия на черном виниле включает новый стереомикс Стивена Уилсона. Мастеринг Энди Пирса.

Отзывы о товаре Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475832362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Made In Japan
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway Star, Child In Time, Smoke On The Water, The Mule, Strange Kind Of Woman, Lazy, Space Truckin
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом составлен из концертных записей 15–17 августа 1972 года в Осаке и на Ниппон Будокан в Токио (Япония). Изначально носил название Live In Japan и был предназначен лишь для продажи в Японии. Музыканты решили переименовать альбом в Made in Japan как отсылку к стереотипу о японской продукции, которая в то время ассоциировалась с дешёвыми подделками. В 1993 году вышел трёхдисковый сборник Live in Japan — расширенное издание концертов 15–17 августа. "Made In Japan" — один из самых знаковых концертных рок-альбомов всех времен. Он был записан спонтанно в течение трех ночей в Осаке и Токио в августе 1972 года. Культовый состав Deep Purple Mark II (Гиллан, Блэкмор, Лорд, Гловер, Пейс) обеспечил невероятные, энергичные выступления с такими новаторскими песнями, как "Smoke On The Water", "Highway Star", "Child In Time" и "Space Truckin". Первоначально для двойного альбома было выбрано семь треков. Чтобы отпраздновать (с запозданием) 50-летие «Made In Japan», Стивен Уилсон создал совершенно новый ремикс оригинального альбома в стереоформате. Стандартная версия на черном виниле включает новый стереомикс Стивена Уилсона. Мастеринг Энди Пирса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...