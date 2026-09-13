Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Deep Purple - Made In Japan (0602475832362) виниловая пластинка
Альбом составлен из концертных записей 15–17 августа 1972 года в Осаке и на Ниппон Будокан в Токио (Япония). Изначально носил название Live In Japan и был предназначен лишь для продажи в Японии. Музыканты решили переименовать альбом в Made in Japan как отсылку к стереотипу о японской продукции, которая в то время ассоциировалась с дешёвыми подделками. В 1993 году вышел трёхдисковый сборник Live in Japan — расширенное издание концертов 15–17 августа. "Made In Japan" — один из самых знаковых концертных рок-альбомов всех времен. Он был записан спонтанно в течение трех ночей в Осаке и Токио в августе 1972 года. Культовый состав Deep Purple Mark II (Гиллан, Блэкмор, Лорд, Гловер, Пейс) обеспечил невероятные, энергичные выступления с такими новаторскими песнями, как "Smoke On The Water", "Highway Star", "Child In Time" и "Space Truckin". Первоначально для двойного альбома было выбрано семь треков. Чтобы отпраздновать (с запозданием) 50-летие «Made In Japan», Стивен Уилсон создал совершенно новый ремикс оригинального альбома в стереоформате. Стандартная версия на черном виниле включает новый стереомикс Стивена Уилсона. Мастеринг Энди Пирса.
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