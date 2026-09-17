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John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка

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John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка - фото 1
John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка - фото 2
John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка - фото 3
John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка - фото 4
John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
The Blues Alone
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка - фото 1
  • John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка - фото 2
  • John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка - фото 3
  • John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка - фото 4
  • John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
В наличии
Код товара: 749979
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0805520240338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
The Blues Alone
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Brand New Start, Please Don't Tell, Down The Line, Sonny Boy Blow, Marsha's Mood, No More Tears, Catch That Train, Cancelling Out, Harp Man, Brown Sugar, Broken Wings, Don't Kick Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка

Джон Мэйолл, родом из Маклсфелда, графство Чешир, и выросший в Чедл-Халме, уже успел прославиться на манчестерской блюзовой сцене, прежде чем в 1963 году по настоянию Алексиса Корнера переехать в Лондон. Джон Мэйолл и Киф Хартли записали альбом The Blues Alone за один день в студии Decca в Бродхерст-Гарденс в мае 1967 года. Полностью написанный самими музыкантами, альбом включает в себя все партии, кроме ударных, в исполнении Мэйолла, создающего насыщенную атмосферу и неповторимый блюз. Возможно, ему не хватает виртуозных соло, характерных для предыдущих альбомов, но это компенсируется чувством, талантом и страстью. Это переиздание точно воспроизводит оригинальный стереорелиз Decca Records UK 1967 года и отпечатано на высококачественном виниле весом 180 г.

Отзывы о товаре John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0805520240338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
The Blues Alone
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Brand New Start, Please Don't Tell, Down The Line, Sonny Boy Blow, Marsha's Mood, No More Tears, Catch That Train, Cancelling Out, Harp Man, Brown Sugar, Broken Wings, Don't Kick Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Джон Мэйолл, родом из Маклсфелда, графство Чешир, и выросший в Чедл-Халме, уже успел прославиться на манчестерской блюзовой сцене, прежде чем в 1963 году по настоянию Алексиса Корнера переехать в Лондон. Джон Мэйолл и Киф Хартли записали альбом The Blues Alone за один день в студии Decca в Бродхерст-Гарденс в мае 1967 года. Полностью написанный самими музыкантами, альбом включает в себя все партии, кроме ударных, в исполнении Мэйолла, создающего насыщенную атмосферу и неповторимый блюз. Возможно, ему не хватает виртуозных соло, характерных для предыдущих альбомов, но это компенсируется чувством, талантом и страстью. Это переиздание точно воспроизводит оригинальный стереорелиз Decca Records UK 1967 года и отпечатано на высококачественном виниле весом 180 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Mayall - The Blues Alone (0805520240338) виниловая пластинка - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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