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Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка

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Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка - фото 1
Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Murray Head
Альбом (сингл)
Nigel Lived+
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка - фото 1
  • Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
В наличии
Код товара: 749975
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477840907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Murray Head
Альбом (сингл)
Nigel Lived+
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
PACING AT THE STATION, BIG CITY, RUTHIE, PITY THE POOR CONSUMER, DOLE, NIGEL NIGEL, WHY DO WE HAVE, HURT OUR HEADS, JESUS-CHRIST SUPERSTAR, SOMEDAY SOON, SHE WAS PERFECTION, PEACE OF MIND, WHO DO YOU THINK YOU ARE?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка

Впервые Murray Head исполняет свой дебютный альбом "Nigel Lived" полностью вживую, повторяя этот культовый концептуальный альбом 1972 года При поддержке исключительной группы. Это выступление подчеркивает повествовательную и эмоциональную силу музыкальной истории, которая стала неотъемлемой, сочетая напряженные баллады. моменты сырого рока и интимные отрывки Мюррея Голова оживляет Найджела с необычайной интенсивностью Уникальное празднование, записанное во Франции, которое дает свежий взгляд на эту вечную классику

Отзывы о товаре Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477840907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Murray Head
Альбом (сингл)
Nigel Lived+
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
PACING AT THE STATION, BIG CITY, RUTHIE, PITY THE POOR CONSUMER, DOLE, NIGEL NIGEL, WHY DO WE HAVE, HURT OUR HEADS, JESUS-CHRIST SUPERSTAR, SOMEDAY SOON, SHE WAS PERFECTION, PEACE OF MIND, WHO DO YOU THINK YOU ARE?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Описание
Впервые Murray Head исполняет свой дебютный альбом "Nigel Lived" полностью вживую, повторяя этот культовый концептуальный альбом 1972 года При поддержке исключительной группы. Это выступление подчеркивает повествовательную и эмоциональную силу музыкальной истории, которая стала неотъемлемой, сочетая напряженные баллады. моменты сырого рока и интимные отрывки Мюррея Голова оживляет Найджела с необычайной интенсивностью Уникальное празднование, записанное во Франции, которое дает свежий взгляд на эту вечную классику
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Murray Head - Nigel Lived+ (3700477840907) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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