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Robert Glasper - Code Derivation (0888072741058) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Glasper - Code Derivation (0888072741058) виниловая пластинка

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Robert Glasper - Code Derivation (0888072741058) виниловая пластинка - фото 1
Robert Glasper - Code Derivation (0888072741058) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Code Derivation
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Glasper - Code Derivation (0888072741058) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Glasper - Code Derivation (0888072741058) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
В наличии
Код товара: 749967
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robert Glasper - Code Derivation (0888072741058) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072741058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Code Derivation
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Soundcheck One, Say Less, Jamari, Wake Up, Wake Up (Flipped by MMYYKK) ft MMYYKK, Madiba, Oswin Benjamin, AJ's Vibe, AJ's Vibe (Flipped by Black Milk), Waiting on Arrival, Waiting on Arrival (Flipped by Taylor McFerrin) Ft Taylor McFerrin, Rm 112, Rm 112 (Flipped by Karriem Riggins), Soundcheck Two, M&M March (Flipped by Riley Glasper)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Glasper - Code Derivation (0888072741058) виниловая пластинка

Этот уникальный проект предлагает слушателям две совершенно разные версии одной и той же композиции: одну, исполненную вживую в студии Гласпер и его группой, и другую, "переделанную" продюсером по его собственному выбору.

Отзывы о товаре Robert Glasper - Code Derivation (0888072741058) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072741058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Code Derivation
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Soundcheck One, Say Less, Jamari, Wake Up, Wake Up (Flipped by MMYYKK) ft MMYYKK, Madiba, Oswin Benjamin, AJ's Vibe, AJ's Vibe (Flipped by Black Milk), Waiting on Arrival, Waiting on Arrival (Flipped by Taylor McFerrin) Ft Taylor McFerrin, Rm 112, Rm 112 (Flipped by Karriem Riggins), Soundcheck Two, M&M March (Flipped by Riley Glasper)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Этот уникальный проект предлагает слушателям две совершенно разные версии одной и той же композиции: одну, исполненную вживую в студии Гласпер и его группой, и другую, "переделанную" продюсером по его собственному выбору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Glasper - Code Derivation (0888072741058) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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