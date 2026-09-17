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Robert Glasper - Let Go (0888072741171) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Glasper - Let Go (0888072741171) виниловая пластинка

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Robert Glasper - Let Go (0888072741171) виниловая пластинка - фото 1
Robert Glasper - Let Go (0888072741171) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Let Go
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Glasper - Let Go (0888072741171) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Glasper - Let Go (0888072741171) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
В наличии
Код товара: 749963
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robert Glasper - Let Go (0888072741171) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072741171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Let Go
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Breathing Underwater (feat Meshell Ndegeocello), Your Eyes, Let Go, Inner Voice, Round 'bout Sunlight, Going Home, That One Morning, Awakening Dawn, Luna's Lullaby (feat Burniss Travis), Deep Down, Enoch's Meditation, I Am, Truth Journey
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Glasper - Let Go (0888072741171) виниловая пластинка

Альбом «Let Go» американского пианиста и продюсера Роберта Гласпера (Robert Glasper) относится к жанрам современный джаз (Contemporary Jazz) и соул-джаз (Soul-Jazz) с элементами хип-хопа и R&B. Изначально выпущенная в цифровом формате, в январе 2026 года эта запись впервые официально выходит на физическом носителе — двойном виниле (2LP) под лейблом Loma Vista Recordings. Сам Роберт Гласпер описывает «Let Go» как музыкальное убежище и медитативный звуковой ландшафт. По его словам, этот релиз призван заглушить внешний шум окружающего мира, помочь слушателям успокоиться и найти свой внутренний центр. В записи приняли участие известные джазовые и R&B музыканты: барабанщик Кендрик Скотт, басист Бёрнисс Трэвис, гитарист Крис Шолар и певица Мешелл Ндегеочелло. Трек «Going Home» Гласпер посвятил памяти ушедшего из жизни саксофониста Кейси Бенджамина.

Отзывы о товаре Robert Glasper - Let Go (0888072741171) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072741171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Let Go
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Breathing Underwater (feat Meshell Ndegeocello), Your Eyes, Let Go, Inner Voice, Round 'bout Sunlight, Going Home, That One Morning, Awakening Dawn, Luna's Lullaby (feat Burniss Travis), Deep Down, Enoch's Meditation, I Am, Truth Journey
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Let Go» американского пианиста и продюсера Роберта Гласпера (Robert Glasper) относится к жанрам современный джаз (Contemporary Jazz) и соул-джаз (Soul-Jazz) с элементами хип-хопа и R&B. Изначально выпущенная в цифровом формате, в январе 2026 года эта запись впервые официально выходит на физическом носителе — двойном виниле (2LP) под лейблом Loma Vista Recordings. Сам Роберт Гласпер описывает «Let Go» как музыкальное убежище и медитативный звуковой ландшафт. По его словам, этот релиз призван заглушить внешний шум окружающего мира, помочь слушателям успокоиться и найти свой внутренний центр. В записи приняли участие известные джазовые и R&B музыканты: барабанщик Кендрик Скотт, басист Бёрнисс Трэвис, гитарист Крис Шолар и певица Мешелл Ндегеочелло. Трек «Going Home» Гласпер посвятил памяти ушедшего из жизни саксофониста Кейси Бенджамина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Glasper - Let Go (0888072741171) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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