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Lightnin' Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lightnin' Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка

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Lightnin&#039; Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка - фото 1
Lightnin&#039; Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка - фото 2
Lightnin&#039; Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка - фото 3
Lightnin&#039; Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка - фото 4
Lightnin&#039; Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
Mojo Hand
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lightnin&#039; Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка - фото 1
  • Lightnin&#039; Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка - фото 2
  • Lightnin&#039; Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка - фото 3
  • Lightnin&#039; Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка - фото 4
  • Lightnin&#039; Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
В наличии
Код товара: 749953
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lightnin' Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544170985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
Mojo Hand
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Mojo Hand, Coffee For Mama, Awful Dream, Black Mare Trot, Have You Ever Loved A Woman, Black Cadillac, Glory Bee, Sometimes She Will, Shine On, Moon!, Santa, Good Morning Little School Girl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lightnin' Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка

«Mojo Hand» — студийный альбом блюзового музыканта Lightnin' Hopkins, выпущенный в 1962 году на лейбле Fire Records. Запись была сделана в 1960 году в Нью-Йорке.

Отзывы о товаре Lightnin' Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544170985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Lightnin' Hopkins
Альбом (сингл)
Mojo Hand
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Mojo Hand, Coffee For Mama, Awful Dream, Black Mare Trot, Have You Ever Loved A Woman, Black Cadillac, Glory Bee, Sometimes She Will, Shine On, Moon!, Santa, Good Morning Little School Girl
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
«Mojo Hand» — студийный альбом блюзового музыканта Lightnin' Hopkins, выпущенный в 1962 году на лейбле Fire Records. Запись была сделана в 1960 году в Нью-Йорке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lightnin' Hopkins - Mojo Hand (8436544170985) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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